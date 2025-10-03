З'явились повідомлення про те, що Росія змогла модернізувати свої балістичні ракети настільки, що вони начебто почали ухилятися від ППО Patriot . Саме ця система була основною загрозою для балістичних засобів ураження.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що російські ракети під час падіння тепер можуть робити певні маневри. Це відбувається на останній ділянці, коли вони починають здійснювати атаку на об'єкт.

До теми Українські Patriot стали менш ефективними через нові модернізації російських ракет, – FT

Чи справді Україна збиває менше ракет?

"Судячи з усього, кількість уражень дійсно впала. Це ми помітили вже давно, ще тоді, коли у нас виникали питання стосовно дефіциту ракет Patriot, які можуть збивати балістичні цілі", – сказав авіаційний експерт.

Скоріш за все, коли ракета вже атакує ціль, фактично падає на голову майже вертикально, то при цьому може робити якийсь маневр. Раніше, ні "Кинджал", ні "Іскандер" цього не робили, але на останній ділянці це стало можливим.

Припускають, що компанія Raytheon, яка займається розробкою ракет – перехоплювачів, дуже повільно вносить зміни. Їх потрібно вносити саме на рівні саме програмування, як це роблять росіяни. У нас це відбувається, але не з тією швидкістю, з якою б хотілося,

– зауважив Костянтин Криволап.

Склалася ситуація, що ми збиваємо багато "Шахеді", тут все залежить від нас. А якщо говоримо про збиття балістики, то є низка інших факторів, на які ми не маємо впливу.

Чому виникають проблеми зі збиттям?

Варто розуміти, як відбувається ураження цілі. Спершу йде наведення по радіолокаційному променю, а вже на останній ділянці перехоплення на локатор в самій ракеті. Ще в 90-их роках вперше відбулося перехоплення за допомогою кінетичного удару.

Якщо згадати один з перших "Кинджалів", який ми збили, то там досить конкретно в бойовій частині, в головці ракети можна було побачити дірку, як від ломика,

– зауважив Костянтин Криволап.

Тому, скоріш за все, потрібно працювати над алгоритмами. Наприклад, ми могли збивати ті ракети, які йшли на Старокостянтинів і робили це в районі Києва. Цілі проходили на тій відстані, на якій ми могли їх перехопити.

"А коли вони починають гальмувати свою балістичну траєкторію і просто звалюватися вниз, то, ймовірно, виникають проблеми", – додав авіаційний експерт.

Тобто росіяни могли змінити алгоритми керування ракетою. Мовиться не про створення додаткових можливостей, яких раніше не було, а про алгоритми, які ворог не знав, як використовувати.

Росія продовжує атакувати Україну ракетами