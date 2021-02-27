В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які обмеження діють

Уряд повернув адаптивний карантин. Станом на 27 лютого майже вся Україна перебуває у жовтій зоні, однак Прикарпаття та Буковина – у червоній.

Загалом карантин в Україні продовжили до 30 квітня. Залежно від ситуації з коронавірусом в областях вводитимуть також червону, помаранчеву та зелену зону карантину.

Актуально Кабмін офіційно запровадив в Україні нові карантинні заходи

Відомо, що Україну ділитимуть на зони виключно за регіонами, а не за окремими населеними пунктами, як це було раніше.

Івано-Франківщина – у червоній зоні

Через складну епідемічну ситуацію з 22 лютого Івано-Франківську область місцева влада ввела у червону зону карантину. У регіоні заборонили роботу торгових центрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів, а також проведення культурних та релігійних закладів. Щоправда, продовольчі магазини та ринки не закривають.

Крім того, на Прикарпатті облаштували 16 карантинних блок-постів, 5 з яких працюють цілодобово. Також в Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь, що забезпечить 120 ліжкомісць.

обласних державних адміністрацій стежити за ситуацією на місцях.

Обмеження на Буковині

Крім того, до червоної карантинної зони з 26 лютого Прикарпаття віднесла й Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там буде заборонена посадка та висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом. На в'їздах-виїздах в область працюватимуть контрольно-пропускні пункти, людям мірятимуть температуру.Комісія також дала доручення головам

З 1 березня 2021 року у Чернівецькій області значно посилять карантинні обмеження, адже регіон потрапив до червоної зони карантину. Там заборонять роботу кафе, шкіл та ТРЦ. Таке рішення ухвалили 27 лютого під час позачергового засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС.

Які обмеження діятимуть на Буковині

Заборонять роботу кафе, барів та ресторанів. Виключенням є лише адресна доставка.

Функціонування навчальних закладів припинять. Це не стосується роботи дитячих садків та закладів професійної освіти.

Під забороною також опиняться розважальні центри та зони відпочинку в торгових центрах.

Не дозволятимуть проводити масові заходи.

Важливо Як будуть працювати школи під час карантину з 24 лютого: офіційна заява МОН

Які правила діють у різних зонах

Зелена зона

Люди повинні носити маски або респіратор у громадських місцях;

Перевозити пасажирів у громадському транспорті можна лише на сидячих місцях.

Жовта зона

У жовтій зоні діють обмеження зеленої та нові:

Масові заходи можна проводити тільки, коли заповненість сягає не більше 50%.

Також проведення матчів із глядачами дозволено за умови заповненості не більше 50%.

Водночас заклади громадського харчування можуть працювати до 24:00, раніше дозволяли до 23:00.

Освітні заклади можна відвідувати групами, більше 20 людей.

Помаранчева зона

Тут діють обмеження "жовтої зони". Окрім цього:

Помаранчева зона сигналізує про небезпеку наближення до червоної.

Додаткові обмеження на держрівні не передбачені.

Червона зона

Крім обмежень попередніх зон, діють нові заборони на:

роботу громадських закладів харчування. Приготування їжі на виніс – дозволено.

на роботу торгових центрів, розважальних закладів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів.

на діяльність закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів.

на роботу непродовольчих магазинів та ринків;

Адаптивний карантин в Україні запровадили ще влітку. Тоді епідеміологічну ситуацію переглядали щотижня. Однак 14 листопада його замінили на карантин вихідного дня.



Зони карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу