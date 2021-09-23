Зоны карантина: в Украине больше нет "зеленых" областей
Источник:24 канал
Все области Украины 23 сентября перешли в желтую зону карантина. Соответствующее решение 21 сентября одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Усилить карантин решили из-за увеличения количества больных коронавирусом. Вводить локдаун правительство пока не планирует.
Важно В красной зоне выбора не будет, – Ляшко о работе бизнеса в условиях карантина
Ограничения желтой зоны карантина
- Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.
- На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
- Спортзалы и фитнес-центры могут работать с учетом не более 1 человека на 10 квадратных метров.
- Учебные заведения, в которых не вакцинировались 80% персонала, не могут работать. Закрытыми должны быть и те образовательные учреждения, где более 50% персонала и учащихся находятся на самоизоляции.
Какие привилегии для вакцинированных
Ограничения желтой зоны не будут применяться, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров спортзалов и бассейнов будут иметь COVID-сертификат.
Конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем.Обратите внимание! Специалисты Киевской школы экономики утверждают, что в 2021 году Украина уже не вернется в зеленую зону. В последующие месяцы ситуация можно лишь ухудшиться.
8 областей не соответствуют желтой зоне
По данным Минздрава, по состоянию на 23 сентября 8 областей Украины соответствуют оранжевому уровню эпидемиологической опасности. Это:
- Днепропетровская область;
- Донецкая;
- Киевская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черкасская.
В этих регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен составлять не более 50%, в то же время на Черкасщине этот показатель достигает аж 144,4%.