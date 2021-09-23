Зоны карантина: в Украине больше нет "зеленых" областей

Все области Украины 23 сентября перешли в желтую зону карантина. Соответствующее решение 21 сентября одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усилить карантин решили из-за увеличения количества больных коронавирусом. Вводить локдаун правительство пока не планирует.

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Ограничения желтой зоны карантина

Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.

На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.

Спортзалы и фитнес-центры могут работать с учетом не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Учебные заведения, в которых не вакцинировались 80% персонала, не могут работать. Закрытыми должны быть и те образовательные учреждения, где более 50% персонала и учащихся находятся на самоизоляции.

Какие привилегии для вакцинированных

Ограничения желтой зоны не будут применяться, если все участники и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров спортзалов и бассейнов будут иметь COVID-сертификат.

Конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем.

8 областей не соответствуют желтой зоне

Специалисты Киевской школы экономики утверждают, что в 2021 году Украина уже не вернется в зеленую зону. В последующие месяцы ситуация можно лишь ухудшиться.

По данным Минздрава, по состоянию на 23 сентября 8 областей Украины соответствуют оранжевому уровню эпидемиологической опасности. Это:

Днепропетровская область;

Донецкая;

Киевская;

Луганская;

Николаевская;

Харьковская;

Херсонская;

Черкасская.

В этих регионах превышен показатель динамики уровня госпитализаций. Он должен составлять не более 50%, в то же время на Черкасщине этот показатель достигает аж 144,4%.