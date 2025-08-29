Володимир Зеленський заявив, що очікує на сильні кроки від США в бік Росії вже незабаром. За словами президента, 1 вересня спливає двотижневий термін, який Дональд Трампа дав Володимиру Путіну для того, аби той зустрівся із президентом України.

Під час брифінгу 29 серпня глава держави наголосив, що ідея зустрічі на рівні лідерів України та Росії була американською. Київ погодився на неї, а Москва досі – ні, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про ультиматум Трампа Путіну?

Зеленський нагадав слова Дональда Трампа, що він, мовляв, готовий почекати на зустріч російського і українського президентів 2 – 3 тижні.

Два тижні будуть вже в понеділок, і ми нагадаємо усім про це,

– наголосив політик.

Нагадаємо, що президент США після зустрічі із Путіним на Алясці 15 серпня та саміту із Зеленським та лідерами Європі у Білому домі 18 серпня заявив, що протягом наступних двох тижнів стане зрозуміло, чи принесуть його зусилля з мирного врегулювання в Україні результати.

Пізніше Дональд Трамп неодноразово згадував дедлайн у два тижні. Зокрема, він казав про готовність "втрутитися", якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто домовленості про припинення бойових дій в Україні. Політик допускав зміну тактики щодо мирних переговорів в Україні.

Також він попереджав про "серйозні наслідки" для Росії, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським.

Що відомо про можливу зустріч Путіна і Зеленського?