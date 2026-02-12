Зеленський підписав указ про гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року стосовно гарантій безпеки.

Про це свідчить указ №111/2026, оприлюднений на сайті Офісу Президента.

Яке рішення РНБО ввели у дію?

Нещодавно РНБО підготувала пропозиції щодо гарантій безпеки для України та доручила Міністерству закордонних справ спільно з Міноборони терміново розробити й подати президентові проєкти відповідних міжнародних договорів.

Після розгляду пропозицій президент Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО, документ набирає чинності з моменту публікації. Контроль за його виконанням поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 січня 2026 року "Про гарантії безпеки для України",

– ідеться в указі.

До слова, нещодавно український президент повідомляв, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові. Він заявляв про намір використати їх як основу для закінчення війни та досягненні довготривалого миру.

Які гарантії безпеки розглядають партнери?