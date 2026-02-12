Зеленский подписал указ о гарантиях безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года относительно гарантий безопасности.

Об этом свидетельствует указ №111/2026, обнародованный на сайте Офиса Президента.

Какое решение СНБО ввели в действие?

Недавно СНБО подготовил предложения по гарантиям безопасности для Украины и поручил Министерству иностранных дел совместно с Минобороны срочно разработать и подать президенту проекты соответствующих международных договоров.

После рассмотрения предложений президент Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО, документ вступает в силу с момента публикации. Контроль за его выполнением возложили на секретаря СНБО Рустема Умерова.

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 января 2026 года "О гарантиях безопасности для Украины",

– говорится в указе.

К слову, недавно украинский президент сообщал, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы. Он заявлял о намерении использовать их как основу для окончания войны и достижении долговременного мира.

Какие гарантии безопасности рассматривают партнеры?