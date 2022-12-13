Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК та утворення Київського окружного адмінсуду
13 грудня 2022, 21:21Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада України
13 грудня Президент України підписав закон про ліквідацію скандально відомого Окружного адмінсуду Києва. Зазначимо, що шлях до цього скасування був довгим.
Так, законопроєкт щодо скасування ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду подали у квітні минулого року.
До теми Ледь не всі президенти грозилися закрити ОАСК, але досі він був вигідним, – політолог