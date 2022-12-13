Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК и создании Киевского окружного админсуда

13 декабря Президент Украины подписал закон о ликвидации скандально известного Окружного админсуда Киева. Отметим, что путь к этой отмене был длинным.

Так, законопроект об отмене ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда подали в апреле прошлого года. А соответствующую петицию граждане Украины обнародовали еще 30 июля 2020 года.

Важно Чуть ли не все президенты грозились закрыть ОАСК, но до сих пор он был выгоден, – политолог

Почему это было необходимо

Как отметили в пояснительной записке к законопроекту, конвенция о защите прав и основных свобод человека определяет право на справедливый суд среди основных прав и свобод. Также ею отмечается, что каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок.

Поэтому согласно запросу граждан Украины разработали законопроект, чтобы обеспечить:

доступность правосудия,

права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом,

повышение уровня доверия к судебной ветви власти.

Принятие соответствующего Закона Украины поможет повысить уровень доверия к судебной ветви власти и обеспечить функционирование независимого и беспристрастного суда, что будет отвечать высоким общественным ожиданиям и запросу на справедливость,

– подчеркнули в пояснительной записке.

Отметим, что ранее, 4 марта 2021 года, Высший совет правосудия не поддержал отмену ОАСК и аргументировал это тем, что это невозможно сделать до момента создания и начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Ведь именно на основании и в пределах ее рекомендаций может происходить перевод судей из ликвидированного в новосозданный суд.

Что дальше

Подписанный Владимиром Зеленским Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть с 14 декабря 2022 года. И до начала работы новосозданного Киевского городского окружного админсуда дела, которые были подсудны ОАСК, будут рассматриваться и решаться Киевским окружным административным судом.

При этом ОАСК должен передать все дела в течение десяти рабочих дней. И когда новый окружной админсуд заработает, предыдущий суд будет вынужден безотлагательно передать туда все эти дела.

Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны,

– сказал Владимир Зеленский.

Скандалы, связанные с ОАСК