Зеленский подписал закон о ликвидации ОАСК и создании Киевского окружного админсуда
Источник:Верховная рада Украины
13 декабря Президент Украины подписал закон о ликвидации скандально известного Окружного админсуда Киева. Отметим, что путь к этой отмене был длинным.
Так, законопроект об отмене ОАСК и образовании Киевского городского окружного административного суда подали в апреле прошлого года. А соответствующую петицию граждане Украины обнародовали еще 30 июля 2020 года.
Важно Чуть ли не все президенты грозились закрыть ОАСК, но до сих пор он был выгоден, – политолог
Почему это было необходимо
Как отметили в пояснительной записке к законопроекту, конвенция о защите прав и основных свобод человека определяет право на справедливый суд среди основных прав и свобод. Также ею отмечается, что каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок.
Поэтому согласно запросу граждан Украины разработали законопроект, чтобы обеспечить:
- доступность правосудия,
- права граждан на рассмотрение их дел независимым и беспристрастным судом,
- повышение уровня доверия к судебной ветви власти.
Принятие соответствующего Закона Украины поможет повысить уровень доверия к судебной ветви власти и обеспечить функционирование независимого и беспристрастного суда, что будет отвечать высоким общественным ожиданиям и запросу на справедливость,
– подчеркнули в пояснительной записке.
Отметим, что ранее, 4 марта 2021 года, Высший совет правосудия не поддержал отмену ОАСК и аргументировал это тем, что это невозможно сделать до момента создания и начала работы полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Ведь именно на основании и в пределах ее рекомендаций может происходить перевод судей из ликвидированного в новосозданный суд.
Что дальше
Подписанный Владимиром Зеленским Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования, то есть с 14 декабря 2022 года. И до начала работы новосозданного Киевского городского окружного админсуда дела, которые были подсудны ОАСК, будут рассматриваться и решаться Киевским окружным административным судом.
При этом ОАСК должен передать все дела в течение десяти рабочих дней. И когда новый окружной админсуд заработает, предыдущий суд будет вынужден безотлагательно передать туда все эти дела.
Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. Эта история завершилась. А история реформ продолжается – продолжается даже во время такой войны,
– сказал Владимир Зеленский.
Скандалы, связанные с ОАСК
- По словам политолога Олега Саакяна, ОАСК – это совершенно позорная страница не только украинского правосудия, но и политической жизни. Ведь он работал фактически в ручном режиме и был необходим многим властям.
- ОАСК запрещал устанавливать палатки на Майдане во время Революции Достоинства, удовлетворял иски Портнова и принимал многие другие сомнительные решения.
- Более того, этот суд известен и "пленками ОАСК". Согласно им, скандальный судья Вовк вмешивался в работу суда и влиял на принятие решений.
- Также суд должен был рассматривать иск Януковича к Верховной Раде относительно якобы "незаконного лишения его полномочий президента". И все бы ничего, но судьей по делу должен был быть Качура, ранее входивший в правительство президента-беглеца. Он занимал должность замминистра промышленной политики Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее отмечал, что у России был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, в том числе через суды и ОАСК.