Краще продовжувати воювати, ніж підписати невигідний договір, – Зеленський

Російсько-українська війна триває уже майже 4 роки. При цьому Володимир Зеленський готовий продовжувати боротьбу, якщо це буде потрібно для досягнення гідного й тривалого миру.

Відповідну заяву президент України зробив в інтерв'ю для The Atlantic.

Як глава держави прокоментував становище на фронті?

У близькому колі президента зростає тривога, адже час для досягнення домовленостей швидко спливає. Якщо цієї весни не вдасться домовитися про закінчення війни, країна ризикує загрузнути в багаторічному конфлікті.

Проте сам Володимир Зеленський запевняє що він радше відмовиться від будь-якої угоди, ніж примусить українців прийняти невигідний компроміс.

Україна точно не програє,

– твердо підкреслив він, відповідаючи запитання про ситуацію на полі бою.

Видання наголошує, що під час бесіди Зеленський кілька разів чітко заявив, що він не прийме жодної угоди, яка применшує гідність України.

Деякі з його близького кола вважають цю жорстку позицію надмірною, тоді як інші впевнені, що саме така твердість і є відображенням характеру всієї нації.

"Ми прагнемо якнайшвидше покласти край війні", – сказав він, але одразу уточнив, що це не означає готовності йти на поступки заради швидкого, але поганого миру.

Зауважимо, раніше український президент наголошував, що війна закінчиться лише тоді, коли цього захоче не тільки Україна, а й агресор. Тому, на його думку, США повинні чинити реальний тиск на Росію.

Що про можливий мир кажуть в Росії?