Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що наша влада зараз працює над документами, які б мали юридично фіксувати, як держави-партнери України будуть діяти, у відповідь на можливі провокації Росії. Мовиться про конкретні кроки, конкретних країн, якщо буде підписано мир із Москвою.
Що відомо про указ Зеленського про гарантії безпеки?
Михайло Подоляк підкреслив, що українська влада хоче мати юридичні документи міжнародного рівня, у яких були б чітко розписані дії партнерів України, якщо Росія порушить умови мирного договору.
Президент (Володимир Зеленський – 24 Канал) фіксує статус-кво. Це, на мій погляд, правильно, адже не ведуться абстрактні переговори, а має бути фіксація юридичних статусів,
– сказав він.
Радник Офісу Президента підкреслив, що буде декілька документів, які можуть працювати в рамках єдиного пакета допомоги для України. Однак будуть різні юридичні формати, які враховуватимуть всі необхідні для нашої держави гарантії безпеки від Європи та, ймовірно, США.
Важливо! Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявив, що сумнівається в готовності адміністрації Дональда Трампа реально діяти у разі нової агресії Росії. На його думку, без чіткої позиції щодо того, хто є агресором, і без конкретних кроків, зокрема санкцій та жорстких рішень, гарантії безпеки залишаться лише словами.
Важливо, що Володимир Зеленський прагне, щоб це все було юридично зафіксовано у форматі міжнародних договорів, з якими у майбутньому працюватимуть партнери України.
Гарантії безпеки для України: що нового відомо?
Аналітики ISW зазначають, що Кремль відкидає західні гарантії безпеки для України й наполягає на підходах, закладених у проєкті Стамбульських домовленостей 2022 року. У Москві дають зрозуміти, що не готові відступати від цих вимог і не підтримують ініціативи, які посилюють оборонні позиції Києва.
Зеленський повідомив, що документи щодо гарантій безпеки вже підготовлені й саме вони мають стати підґрунтям для досягнення миру. Президент наголосив, що лише вони здатні забезпечити тривалий мир і не допустити нових порушень з боку Росії.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив в інтерв'ю New York Post, що Україні потрібні довгострокові гарантії безпеки – щонайменше на сто років. За його словами, лише такі зобов'язання з боку США та союзників здатні забезпечити тривалий мир.