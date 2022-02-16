Росія – це загроза: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію держбезпеки

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про стратегію держбезпеки. У документі йдеться про реальні та потенційні загрози для країни.

Президент підписав стратегію 16 лютого. У ній йдеться про те, що Росія продовжує гібридну війну проти України, застосовуючи політичні, економічні, інформаційно-психологічні засоби та кібератаки. А діяльність окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму може загрожувати державній безпеці.

Читайте також Води Чорного й Азовського морів включили у перелік зон військових ризиків

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію держбезпеки

Увести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 30 грудня 2021 року "Про Стратегію забезпечення державної безпеки",

– зазначено в указі.

У документі наголошують, що деструктивна пропаганда за кордоном і всередині країни розпалює ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність. Стан системи стратегічних комунікацій ускладнює нейтралізацію цієї загрози через пропаганду Росії.

Крім того, у стратегії мовиться про контроль, який олігархи встановили над стратегічними підприємствами та галузями національної економіки, зокрема, через вплив на політичні інститути та процеси.

"Державна політика спрямована на своєчасне виявлення та запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам держбезпеки, припинення розвідувальних, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань спеціальних служб іноземних держав, а також організацій, окремих груп та осіб на держбезпеку", – йдеться в документі.

Напрями політики для забезпечення державної безпеки:

формування й упровадження проактивного підходу на основі управління ризиками;

розмежування повноважень та завдань між суб'єктами сектору безпеки й оборони, удосконалення взаємодії, зокрема інформаційного обміну, та координації дій між ними, а також з іншими державними органами;

удосконалення національного законодавства у сфері забезпечення державної безпеки та гармонізація із законодавством Європейського Союзу і документами НАТО;

розвиток державно-приватного партнерства з урахуванням пріоритетності інтересів держави в системі забезпечення державної безпеки;

удосконалення підходів до забезпечення безпеки державної таємниці та службової інформації з урахуванням стандартів безпеки НАТО та ЄС;

приєднання до міжнародних програм співробітництва, урахування міжнародного досвіду щодо функціонування системи державного управління, упровадження нових гнучких підходів до забезпечення державної безпеки стосовно охорони інформації з обмеженим доступом.

Стратегію розробили до 2025 року. Президент доручив Кабінету Міністрів затвердити план заходів з її реалізації й забезпечити за участю суб'єктів забезпечення державної безпеки його виконання.

Ситуація біля українських кордонів: останні новини

Зверніть увагу – Росія каже про закінчення навчань: дивіться відео