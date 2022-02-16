Россия – это угроза: Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии госбезопасности

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о стратегии госбезопасности. В документе говорится о реальных и потенциальных угрозах для страны.

Президент подписал стратегию 16 февраля. В ней говорится о том, что Россия продолжает гибридную войну против Украины, применяя политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки. А деятельность оккупационных администраций на Донбассе и в Крыму может угрожать государственной безопасности.

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии госбезопасности

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года "О стратегии обеспечения государственной безопасности",

– говорится в указе.

В документе отмечают, что деструктивная пропаганда за рубежом и внутри страны разжигает вражду, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство. Текущее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой угрозы на фоне информационной экспансии России.

Кроме того, в стратегии говорится о контроле, который олигархи установили над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в частности, через влияние на политические институты и процессы.

"Государственная политика направлена на своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности, пресечение разведывательных, террористических, диверсионных и иных противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на госбезопасность", – говорится в документе.

Направления политики для обеспечения государственной безопасности:

формирование и внедрение проактивного подхода на основе управления рисками;

разграничение полномочий и задач между субъектами сектора безопасности и обороны, совершенствование взаимодействия, в частности информационного обмена и координации действий между ними, а также с другими государственными органами;

совершенствование национального законодательства в сфере обеспечения государственной безопасности и гармонизация с законодательством Европейского Союза и документами НАТО;

развитие государственно-частного партнерства с учетом приоритетности интересов государства в системе обеспечения государственной безопасности;

совершенствование подходов к обеспечению безопасности государственной тайны и служебной информации с учетом стандартов безопасности НАТО и ЕС;

присоединение к международным программам сотрудничества, учета международного опыта функционирования системы государственного управления, внедрение новых гибких подходов к обеспечению государственной безопасности в отношении охраны информации с ограниченным доступом.

Стратегию разработали на период до 2025 года. Президент поручил Кабинету Министров утвердить план мероприятий по ее реализации и обеспечить при участии субъектов обеспечения государственной безопасности его выполнение.

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