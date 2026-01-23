"Чекаю від Трампа місце та дату": Зеленський заявив, що угода про гарантії безпеки готова

22 січня Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Президент заявив, що переговори з американським лідером щодо гарантій безпеки України та врегулювання ситуації на Донбасі проходять успішно.

23 січня, у п'ятницю, Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розкривши деталі своєї зустрічі з Дональдом Трампом, передає 24 Канал.

Як Зеленський оцінив переговори з Трампом?

За словами глави держави, на перемовинах з президентом США він порушив питання ППО та гарантій безпеки.

Договір про гарантії безпеки готовий до підписання. Я чекаю від Трампа дати та місця,

– наголосив політик.

Раніше президент уточнював, що договір про гарантії безпеки може бути підписаний лише після завершення війни.

Також Зеленський повідомив, що наразі "питання Донбасу ключові" і їх будуть обговорювати "сьогодні та завтра" в Абу-Дабі. Керівник української делегації Умєров інформує його про перебіг перемовин.

Раніше переговори з українським лідером прокоментував Дональд Трамп. Він зауважив, що Зеленський прибув у Давос на зустріч із ним, бо "хотів би укласти угоду". Політик уточнив, що вони не обговорювали нічого нового. Перепони до завершення війни залишаються незмінними. За словами президента США, це передусім територіальні питання.

Що відомо про останній перебіг перемовин щодо завершення війни?