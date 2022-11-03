Зеленський у зверненні озвучив першочергове національне завдання українців

Захисники вже 253 дні стримують навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 3 листопада записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розпочав своє звернення з привітання українців з двома професійними святами, які відзначають сьогодні. Мовиться про День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ, повідомляє 24 канал.

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Президент привітав воїнів з професійними святами

Зеленський щиро привітав всіх військових, ветеранів та героїв, які служать у ракетних, артилерійських та інженерних військах. Він зауважив, що українська артилерія стала найсильнішою у Європі й однією з найсильніших у світі.

Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії – просто кількісну – наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна – майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну,

– наголосив президент.

Він додав, що підписав укази про відзначення двох бригад спеціальною відзнакою – "За мужність та відвагу":

43-тю окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Тараса Трясила,

44-ту окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола.

"Дякую вам, хлопці, за влучність", – зазначив глава держави.

За його словами, українські інженерні війська – це саме ті воїни, які роблять життєво необхідний внесок у просування підрозділів Сил оборони, а отже – у визволення території України. Вони створюють матеріальну основу для руху військ і для захисту позицій, зокрема:

загородження,

переправи,

розмінування й багато іншого.

"Я дякую всім підрозділам цих двох родів військ, кожному воїну, рідним наших воїнів та всім, хто їх підтримує і хто їм допомагає", – зауважив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Зеленський провів кілька важливих зустрічей

Глава держави розповів, що протягом дня він мав різні переговори й зустрічі для зміцнення України. Зокрема, відбувся візит президентки Греції. Його ключовий сенс був саме оборонний.

Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, украй необхідної зараз,

– зазначив Зеленський.

Лідери держав обговорили:

оборонну співпрацю,

посилення санкцій проти Росії,

підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Звичайно, говорили й про відбудову України. Для Греції все це – особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на Півдні нашої країни, у багатьох містах і селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі, в районі Маріуполя", – додав глава держави.

Президент сподівається, що Греція активно підтримуватиме зусилля України для притягнення всіх російських убивць до законної відповідальності за те, що вони зробили проти мирних людей.

"І коли ми повернемо український прапор в усі міста й села Півдня нашої держави, ми обов'язково запросимо Грецію, її компанії та фахівців узяти участь у відновленні нормального життя в цій частині України", – наголосив Зеленський.

Також глава держави зустрівся з представниками Конгресу США – сенаторами Крісом Кунсом і Робом Портманом.

"Подякував їм за незмінну двопартійну підтримку й за допомогу, яку Сполучені Штати надають нашій державі. Говорили передусім про повітряний щит для України, про те, як прискорити звільнення нашої території", – зауважив Зеленський.

Під час зустрічі окремо й дуже предметно обговорили виклики в енергетиці. Адже російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України не припиняються жодної доби.

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Росіяни б'ють по українській енергетиці

Президент розповів, що цієї ночі росіяни атакували іранськими дронами Кривий Ріг.

"Такий російський терор має отримати – і точно зрештою отримає – потужну глобальну відповідь. Я дякую нашим друзям у Сполучених Штатах, які цьому допомагають", – зауважив Зеленський.

Він додав, що ураження об'єктів енергетики є в різних областях. Вони впливають на обсяг генерації та транспортування електрики, який забезпечує мільйони людей. Лише станом на вечір 3 листопада від споживання за аварійними та стабілізаційними графіками тимчасово відключили близько 4,5 мільйона споживачів, зокрема в Києві та 10 областях:

на Київщині,

Дніпропетровщині,

Житомирщині,

Запоріжжі,

Сумщині,

Кіровоградщині,

Харківщині,

Чернігівщині,

Хмельниччині,

Черкащині.

Також можливі відключення в інших регіонах. Витерпіти російський енерготерор, пройти й таке випробування – це наше національне завдання, одне з основних зараз. Сам факт, що Росія вдалася до терору проти енергетики, свідчить про слабкість ворога,

– наголосив глава держави.

За його словами, окупанти не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати українців – принизити їх, ударити по їхнім духу та спротиву.

"Вірю, що це Росії не вдасться. Зараз важливо, щоб зберігалася наша здатність до спільних дій", – додав президент.

Він закликав місцеву владу стежити, щоб не було непотрібного використання електрики. Адже зараз точно не час для яскравих вітрин, вивісок, реклам та іншого подібного освітлення.

Також президент публічно звернувся до енергокомпаній із закликом роз'яснювати людям, коли й чому відключають ту чи іншу вулицю.

"Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою", – закликав Зеленський.

За словами президента, якщо хтось перебуває без світла по 8 чи 10 годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Тому необхідно робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів.

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Зеленський розповів про місію МАГАТЕ

Президент розповів про розмову з президенткою Молдови. Зокрема, вони обговорили енергетичні виклики.

"Жахливі наслідки російської гібридної агресії відчувають усі європейці, і громадяни Молдови також. Говорили з пані Санду про те, що можемо разом зробити в інтересах наших людей і для захисту наших держав", – додав президент.

Також він мав розмову з президентом Індонезії. Основною темою був саміт "Великої двадцятки", який невдовзі розпочнеться.

"Це наші зусилля для недопущення продовольчої кризи. І я дякую пану Президенту за підтримку в цьому питанні, за позитивну оцінку наших зусиль", – зауважив глава держави.

Він розповів, що сьогодні також отримали цілком очевидний висновок МАГАТЕ. Місія організації відвідала всі ті об'єкти, які згадували представники Росії, коли розповідали про так звану "брудну бомбу".

Ми запросили МАГАТЕ, щоб вони перевірили, ми надали їм повну свободу дій на відповідних об'єктах, і маємо чіткі й неспростовні докази того, що ніхто в Україні жодної "брудної бомби" не створював і не створює,

– наголосив Зеленський.

За його словами, єдине, що є брудним, – це голови тих, хто захопив контроль над Росією й тероризує Україну та весь світ.

"Важливий документ підготовлений і оприлюднений сьогодні міжнародною групою експертів, що працює під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Це документ про абсолютно необхідні санкції проти Росії в IT-сфері.", – додав президент.

Він зауважив, що це те, що справді може послабити потенціал російської агресивності, адже IT використовують для:

терору дронами та ракетами,

виробництва військової техніки,

кібератак і поширення дезінформації.

"Тобто це одна з опор російської війни проти України та свободи в усьому світі. Ми пропонуємо конкретний шлях, щоб зламати цю російську IT-опору. Впевнений, що виконаємо й це завдання – відповідні нові санкції проти Росії точно будуть", – заявив Зеленський.

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З російського полону звільнили 107 бійців

Президент розповів, що сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 107 українців, серед яких:

6 – це офіцери,

101 – сержанти та рядові.

Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонники... Багато з них були поранені, і дуже серйозно. Усім уже надається необхідна допомога,

– додав Зеленський.

За словами глави держави, він щиро радий, що ще 107 родин побачили своїх рідних. Зеленський подякував всій команді, яка забезпечила цей обмін:

Головному управлінню розвідки,

Офісу Президента,

Службі безпеки,

омбудсмену.

Він наголосив, що всіх українців і українок, які перебувають у полоні в Росії чи на тимчасово окупованій території, обов'язково повернуть.

"Ми пам'ятаємо про кожного нашого героя. Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто воює й працює, наближаючи нашу перемогу! Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також... за кораблями! Слава Україні!" – підсумував президент.

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