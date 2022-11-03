Зеленский в обращении озвучил первоочередную национальную задачу украинцев

Защитники уже 253 дня сдерживают нашествие российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский вечером 3 ноября записал традиционное обращение к украинцам.

Глава государства приступил к обращению с поздравления украинцев с двумя профессиональными праздниками, которые отмечаются сегодня. Речь идет о Дне ракетных войск и артиллерии и Дне инженерных войск, сообщает 24 канал.

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Президент поздравил воинов с профессиональными праздниками

Зеленский искренне поздравил всех военных, ветеранов и героев, служащих в ракетных, артиллерийских и инженерных войсках. Он отметил, что украинская артиллерия стала самой сильной в Европе и одной из самых сильных в мире.

Так будет. Несмотря на физическое преимущество вражеской артиллерии – просто количественное – наши воины обеспечивают лучшие результаты. Преимущество наших артиллеристов качественное – мастерством, интеллектом, верой в себя и в нашу страну,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что подписал указы про специальное отличие для двух бригад — "За мужество и отвагу":

43-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Тараса Трясила,

44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола.



"Спасибо вам, ребята, за меткость", — отметил глава государства.

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