Такий у Путіна бізнес: на що спрямоване блокування зернової угоди та обстріли портів

Росія 17 липня вирішила не подовжувати зернову угоду. Але на цьому не зупинилась та почала завдавати ракетних ударів по портовій та сільськогосподарській інфраструктурі України. А також почала погрожувати суднам, які проходитимуть в акваторії Чорного моря.

Політтехнолог Михайло Шейтельман нагадав, що сьогоднішні дії Росії щодо ситуації в Чорному морі нагадують події, які відбувались у цьому регіоні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ситуація кардинально змінилась

На початку війни українські кораблі не мали можливості вийти з портів та відвантажувати. Також росіяни обстрілювали вантажні судна, зокрема нафтовий танкер під прапором Молдови.

"Тоді була повна блокада, але Україна не мала можливості нічого з цим зробити. І лише за кілька місяців виникла ініціатива створити зернову угоду і вона запрацювала. А зараз Владімір Путін вчиняє те ж саме, що й на початку війни. Але зараз його дії отримали жорсткий спротив з боку України. Це означає, що ситуація кардинально змінилась за останні півтора року", – наголосив політтехнолог.

На початку повномасштабного вторгнення дії Путіна були зумовлені тим, що він збирався швидко отримати "перемогу" у війні та "відрізати" увесь Південь України.

Але сьогодні він займається бізнесом. Цього року в Росії гарний врожай зерна, і вона може покрити нестачу зерна, яка виникне через неможливість України постачати його на ринок та припинення зернової угоди. І Путін підкреслює, що він може покривати цю нестачу або безоплатно, або за гроші. Тобто Росія планує зайняти українські ринки зерна. І боротьба триває саме за це,

– пояснив Шейтельман.

Саме тому окупанти завдають ударів по елеваторах в українських портах, щоб Україна не мала можливості швидко повернутися на ринок зерна.

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Світ все розуміє, але нічого не вчиняє

Крім того, Путін вірить, що протягом найближчих місяців ухвалить угоду щодо заморожування війни по теперішній лінії фронту. І на той момент, у фантазіях російського диктатора, усі ринки України займе Росія. В такому випадку Київ втратить десятки мільйонів доларів.

Це вже питання економічної незалежності України. А тому мета Росії на довготривалий термін "задушити" Київ в економічному сенсі,

– підкреслив політтехнолог.

Проте найбільш обурливо в цій ситуації, на думку Михайла Шейтельмана. те, що світ все це розуміє, але нічого з цим не вчиняє. І тому виходить, що тепер так можна "займатися бізнесом" і зараз саме такі "правила торгівлі" – топити кораблі конкурентів та бомбардувати їхні елеватори, як це робить Росія..

Зернова угода: важливе

17 липня Росія не подовжила зернову угоду, яка була започаткована 22 липня 2022 року.

Ба більше, окупанти почали завдавати удари по українській портовій та сільськогосподарській інфраструктурі, заподіюючи нашій державі величезні збитки.

А пізніше вдалася до погроз, оголосивши, що з 20 липня всі судна, які будуть рухатись в Чорному морі до портів України, вважатимуться країною-агресоркою "потенційними перевізниками військових вантажів".

У відповідь Україна заявила, що розглядатиме як легітимні цілі судна, що прямуватимуть до портів Росії та тих, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Проте зараз Росія, на думку аналітиків Інституту вивчення війни, намагається знизити градус напруженості. Кремль нібито прагне "модифікувати чинну угоду", замість того, щоб домовлятися про нову. Крім того, росіяни хочуть показати, що все ще зацікавлені в зерновій угоді, але прагнуть переглянути її на більш вигідних для себе умовах.