Таков у Путина бизнес: на что направлено блокирование зерновой сделки и обстрелы портов

Россия 17 июля решила не продлевать зерновое соглашение. Но на этом не остановилась и начала наносить ракетные удары по портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре Украины. А также начала угрожать судам, которые будут проходить в акватории Черного моря.

Политтехнолог Михаил Шейтельман напомнил, что сегодняшние действия России по ситуации в Черном море напоминают происходящие в этом регионе события в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Ситуация кардинально изменилась

В начале войны украинские корабли не могли выйти из портов и отгружать грузы. Также россияне обстреливали грузовые суда, в том числе нефтяной танкер под флагом Молдовы.

"Тогда была полная блокада, но Украина не имела возможности ничего с этим поделать. И лишь через несколько месяцев возникла инициатива создать зерновое соглашение и оно заработало. А сейчас Владимир Путин поступает то же самое, что и в начале войны. Но сейчас его действия получили жесткое сопротивление со стороны Украины. Это значит, что ситуация кардинально изменилась за последние полтора года", – подчеркнул он.

В начале полномасштабного вторжения действия Путина были обусловлены тем, что он собирался быстро одержать победу в войне и отрезать весь Юг Украины.

Но сейчас он занимается бизнесом. В этом году у России хороший урожай зерна, и она может покрыть его нехватку зерна, которая возникнет из-за невозможности Украины поставлять его на рынок и прекращения зернового соглашения. И Путин подчеркивает, что он может покрывать эту нехватку либо безвозмездно, либо за деньги. То есть, Россия планирует занять украинские рынки зерна. И борьба идет именно за это,

– объяснил Шейтельман.

Именно поэтому оккупанты наносят удары по элеваторам в украинских портах, чтобы у Украины не было возможности быстро вернуться на рынок зерна.

Зачем Россия прекратила зерновое соглашение и бомбит украинские порты: смотрите видео

Мир все понимает, но ничего не делает

Кроме того, Путин верит, что в ближайшие месяцы примет соглашение о замораживании войны по нынешней линии фронта. И в тот момент, в фантазиях российского диктатора, все рынки Украины займет Россия. В таком случае Киев потеряет десятки миллионов долларов.

Это уже вопрос экономической независимости Украины. А потому цель России на длительный срок "задушить" Киев в экономическом смысле,

– подчеркнул политтехнолог.

Однако наиболее возмутительно в этой ситуации, по мнению Михаила Шейтельмана, то, что мир все это понимает, но ничего с этим не делает. И потому получается, что теперь так можно "заниматься бизнесом" и сейчас именно такие "правила торговли" – топить корабли конкурентов и бомбить их элеваторы, как это делает Россия.

Зерновое соглашение: важное

17 июля Россия не продлила зерновое соглашение, которое было начато 22 июля 2022 года.

Более того, оккупанты начали наносить удары по украинской портовой и сельскохозяйственной инфраструктуре, причиняя нашему государству огромный ущерб.

А позже прибегла к угрозам, объявив, что с 20 июля все суда, которые будут двигаться в Черном море в порты Украины, будут считаться страной-агрессором "потенциальными перевозчиками военных грузов".

В ответ Украина заявила, что будет рассматривать как легитимные цели судна, которые будут направляться в порты России и на временно оккупированных территориях.

Однако сейчас Россия, по мнению аналитиков Института изучения войны, пытается снизить градус напряженности. Кремль якобы стремится "модифицировать действующее соглашение", вместо того, чтобы договариваться о новом. Кроме того, россияне хотят показать, что все еще заинтересованы в зерновом соглашении, но стремятся пересмотреть его на более выгодных для себя условиях.