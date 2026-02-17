У Женеві почалися переговори України, Росії та США

У Женеві 17 лютого розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин. Участь у них беруть делегації України, США та Росії.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Що відомо про початок перемовин?

За словами Умєрова, 17 лютого у Женеві розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин Україна – США – Росія.

Він додав, що переговорна група має погоджені президентом Зеленським рамки роботи і чіткий мандат. Під час першого дня перемовин сторони обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання, повідомив секретар РНБО.

Російські джерела також заявили пропагандистському росЗМІ "РИА Новости", що перемовини у Швейцарії стартували.

Українська сторона наголосила, що працюватимуть з делегаціями США та Росії конструктивно, зосереджено та не зволікаючи.

Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир,

– написав Умєров.

Українська делегація подякувала США за залученість і послідовну роботу в процесі переговорів, а Швейцарії – за організацію та умови для зустрічей.

Чого очікувати від перемовин?