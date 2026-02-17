У Женеві почалися переговори України, Росії та США
- У Женеві розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією, зосереджуючись на безпекових та гуманітарних питаннях.
- Українська делегація подякувала США за участь у переговорах та Швейцарії за організацію зустрічей.
У Женеві 17 лютого розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин. Участь у них беруть делегації України, США та Росії.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.
Що відомо про початок перемовин?
За словами Умєрова, 17 лютого у Женеві розпочався черговий раунд тристоронніх перемовин Україна – США – Росія.
Він додав, що переговорна група має погоджені президентом Зеленським рамки роботи і чіткий мандат. Під час першого дня перемовин сторони обговорюватимуть безпекові та гуманітарні питання, повідомив секретар РНБО.
Російські джерела також заявили пропагандистському росЗМІ "РИА Новости", що перемовини у Швейцарії стартували.
Українська сторона наголосила, що працюватимуть з делегаціями США та Росії конструктивно, зосереджено та не зволікаючи.
Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир,
– написав Умєров.
Українська делегація подякувала США за залученість і послідовну роботу в процесі переговорів, а Швейцарії – за організацію та умови для зустрічей.
Чого очікувати від перемовин?
У Reuters заявили, що Росія наполягає на передачі їй 20% східної частини Донецької області. Також сторони можуть обговорити ситуацію з Запорізької АЕС. Ключовим спірним питанням журналісти називають територіальне питання.
Президент США Дональд Трамп попередив українську делегацію перед "важливими переговорами у Женеві". Він зазначив, що Київ має "швидко сідати за стіл переговорів".
Раніше Марко Рубіо казав, що США не нав'язують мирну угоду, а лише прагнуть допомогти врегулюванню. За його словами, США нібито єдина країна, яка може посадити Україну та Росії за стіл переговорів.