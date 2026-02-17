В Женеве 17 февраля начался очередной раунд трехсторонних переговоров. Участие в них принимают делегации Украины, США и России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что известно о начале переговоров?

По словам Умерова, 17 февраля в Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров Украина – США – Россия.

Он добавил, что переговорная группа имеет согласованные президентом Зеленским рамки работы и четкий мандат. Во время первого дня переговоров стороны будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарных вопросов, сообщил секретарь СНБО.

Российские источники также заявили пропагандистскому росСМИ "РИА Новости", что переговоры в Швейцарии стартовали.

Украинская сторона подчеркнула, что будут работать с делегациями США и России конструктивно, сосредоточенно и без промедления.

Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир,

– написал Умеров.

Украинская делегация поблагодарила США за вовлеченность и последовательную работу в процессе переговоров, а Швейцарию – за организацию и условия для встреч.

Чего ждать от переговоров?