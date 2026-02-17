Укр Рус
В Женеве начались переговоры Украины, России и США
17 февраля, 15:00
Обновлено - 15:39, 17 февраля

В Женеве начались переговоры Украины, России и США

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, сосредотачиваясь на безопасности и гуманитарных вопросах.
  • Украинская делегация поблагодарила США за участие в переговорах и Швейцарию за организацию встреч.

В Женеве 17 февраля начался очередной раунд трехсторонних переговоров. Участие в них принимают делегации Украины, США и России.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что известно о начале переговоров? 

По словам Умерова, 17 февраля в Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров Украина – США – Россия. 

Он добавил, что переговорная группа имеет согласованные президентом Зеленским рамки работы и четкий мандат. Во время первого дня переговоров стороны будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарных вопросов, сообщил секретарь СНБО. 

Российские источники также заявили пропагандистскому росСМИ "РИА Новости", что переговоры в Швейцарии стартовали. 

Украинская сторона подчеркнула, что будут работать с делегациями США и России конструктивно, сосредоточенно и без промедления. 

Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир,
– написал Умеров. 

Украинская делегация поблагодарила США за вовлеченность и последовательную работу в процессе переговоров, а Швейцарию – за организацию и условия для встреч.

Чего ждать от переговоров? 

  • В Reuters заявили, что Россия настаивает на передаче ей 20% восточной части Донецкой области. Также стороны могут обсудить ситуацию с Запорожской АЭС. Ключевым спорным вопросом журналисты называют территориальный вопрос. 

  • Президент США Дональд Трамп предупредил украинскую делегацию перед "важными переговорами в Женеве". Он отметил, что Киев должен "быстро садиться за стол переговоров". 

  • Ранее Марк Рубио говорил, что США не навязывают мирное соглашение, а лишь стремятся помочь урегулированию. По его словам, США якобы единственная страна, которая может посадить Украину и Россию за стол переговоров.