В Женеве начались переговоры Украины, России и США
В Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, сосредотачиваясь на безопасности и гуманитарных вопросах.
- Украинская делегация поблагодарила США за участие в переговорах и Швейцарию за организацию встреч.
В Женеве 17 февраля начался очередной раунд трехсторонних переговоров. Участие в них принимают делегации Украины, США и России.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Что известно о начале переговоров?
По словам Умерова, 17 февраля в Женеве начался очередной раунд трехсторонних переговоров Украина – США – Россия.
Он добавил, что переговорная группа имеет согласованные президентом Зеленским рамки работы и четкий мандат. Во время первого дня переговоров стороны будут обсуждать вопросы безопасности и гуманитарных вопросов, сообщил секретарь СНБО.
Украинская сторона подчеркнула, что будут работать с делегациями США и России конструктивно, сосредоточенно и без промедления.
Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир,
– написал Умеров.
Украинская делегация поблагодарила США за вовлеченность и последовательную работу в процессе переговоров, а Швейцарию – за организацию и условия для встреч.
Чего ждать от переговоров?
В Reuters заявили, что Россия настаивает на передаче ей 20% восточной части Донецкой области. Также стороны могут обсудить ситуацию с Запорожской АЭС. Ключевым спорным вопросом журналисты называют территориальный вопрос.
Президент США Дональд Трамп предупредил украинскую делегацию перед "важными переговорами в Женеве". Он отметил, что Киев должен "быстро садиться за стол переговоров".
Ранее Марк Рубио говорил, что США не навязывают мирное соглашение, а лишь стремятся помочь урегулированию. По его словам, США якобы единственная страна, которая может посадить Украину и Россию за стол переговоров.