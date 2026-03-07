Росія окупувала село на Сумщині і має ще 3 просування: оновлена мапа DeepState за 7 березня

Сили оборони України продовжують протистояти Росії на фронті. Але, на жаль, армія окупантів має декілька просувань за останній час.

Окрім того, вона окупувала село на Сумщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Дивіться також Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму, – Зеленський

Як змінилася карта фронту?

Аналітики DeepState оновили карту бойових дій увечері 7 березня. За їхніми даними, ворожі війська мають 3 просування. Усі вони – на Сумщині.

Так, окупанти просунулися поблизу Попівки та Високого.

Росія мала успіхи біля Попівки: дивіться на карті

Росія просунулася біля Високого: дивіться на карті

Також ворог просунувся у Комарівці.

Окупанти мали успіхи у Комарівці: дивіться на карті

На жаль, аналітики також пишуть, що Росія окупувала населений пункт Сопич. Це прикордонне село, де до війни проживало близько 300 осіб.

Окупанти взяли під свій контроль Сопич: дивіться на карті

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що окупанти викрали та вивезли до Брянської області 19 мешканців села Сопич. Вони раніше відмовились від евакуації України та залишилися у селі, а днями пропагандисти опублікували із ними інтерв'ю.

Останні новини фронту