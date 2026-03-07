Росія окупувала село на Сумщині і має ще 3 просування: оновлена мапа DeepState за 7 березня
- Російські війська окупували село Сопич на Сумщині, де до війни проживало близько 300 осіб.
- Окупанти також просунулися поблизу Попівки, Високого та у Комарівці.
Сили оборони України продовжують протистояти Росії на фронті. Але, на жаль, армія окупантів має декілька просувань за останній час.
Окрім того, вона окупувала село на Сумщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.
Аналітики DeepState оновили карту бойових дій увечері 7 березня. За їхніми даними, ворожі війська мають 3 просування. Усі вони – на Сумщині.
Так, окупанти просунулися поблизу Попівки та Високого.
Також ворог просунувся у Комарівці.
На жаль, аналітики також пишуть, що Росія окупувала населений пункт Сопич. Це прикордонне село, де до війни проживало близько 300 осіб.
Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що окупанти викрали та вивезли до Брянської області 19 мешканців села Сопич. Вони раніше відмовились від евакуації України та залишилися у селі, а днями пропагандисти опублікували із ними інтерв'ю.
Останні новини фронту
На Запоріжжі ГУР та Сили оборони зупинили наступ Росії. Оборонна операція тривала впродовж трьох місяців. За цей час було ліквідовано понад 300 загарбників вбитими та пораненими, а ще 39 окупантів потрапили у полон.
Тим часом військовий оглядач Василь Пехньо зазначив 24 Каналу, що весною – літом можливе просування російських військ з трьох напрямків, а саме Слов'янського, Лиманського та Костянтинівського.
А у звіті ISW йдеться про те, що Україна досягла значних успіхів на півдні. Зокрема, ЗСУ просунулися на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, деокупувавши 244 кілометри квадратні.