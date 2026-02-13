Дитину шукали понад 40 годин: чоловік, який викрав дівчинку на Буковині, отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який на Буковині проти її волі утримував малолітню дівчинку. Наразі за цією справою триває досудове розслідування.

Про це пише Національна поліція та Офіс Генерального прокурора.

У чому підозрюють жителя Буковини?

Пошукову операцію почали 10 лютого, коли стало відомо про зникнення 13-річної дівчинки. Як з'ясували правоохоронці, її викрав чоловік, який заманив малолітню дівчинку, пообіцявши, що підвезе її.

Однак автівка ймовірного викрадача поїхала не до місця призначення, а до одного з населених пунктів у Чернівецькому районі.

Дитина утримувалася в помешканні родичів підозрюваного, доки її не знайшли. Коли він дізнався, що дівчинку розшукують, то перевозив її між різними будинками в межах села Тарашани. На щастя, чоловік не встиг нічого з нею зробити, її життю та здоров'ю загрози немає. 13-річна дитина водночас постраждала психологічно.

Однак чоловік може сісти до в'язниці. Адже поліцейські підозрюють його у вчиненні двох серйозних злочинів. Він не лише незаконного позбавив дитину, але й ще в авто викрав її особисті речі та мобільний телефон, які згодом викинув з автівки. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень.

Дитину знайшли через 2 дні. Тоді вдалося з'ясувати головні деталі викрадення дитини. Як розповіла начальниця відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури Людмила Кініщук, чоловік постійно змінював маршрут і до того ж заспокоював дитину вигаданими поясненнями. Дівчинка розповіла, що так і не зрозуміла, чому чоловік не їде туди, куди вона вказала.

Свої мотиви правоохоронцям він наразі теж не пояснює. З дівчинкою працюють психологи,

– розповіла Кініщук.

Для розслідування злочинів проведуть експертизи. Прокуратура наполягатиме, щоб чоловіка взяли під варту.

Що передувало?