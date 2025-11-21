Влучно й яскраво: воїни ГУР уразили гелікоптер та системи росіян у Криму
- Воїни ГУР знищили російський гелікоптер і дороговартісні системи ППО в Криму.
- Бійці підрозділу "Примари" успішно вивели свої дрони з під удару ракетою з комплексу "Панцир-С1".
Бійці ГУР знову знищили російський гвинтокрил та іншу ворожу техніку. Вибухово-палаючі кадри після атаки захисники показали в мережі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки. Ворожу техніку спалили "Примари" ГУР в Криму.
Дивіться також Якось тримаємось, – Буданов відверто сказав, яка ситуація біля Покровська
Яку ворожу техніку вдалося знищити бійцям ГУР?
Майстри спеціального підрозділу ГУР "Примари" завдали удару по ворогу. Окупанти під час тієї атаки втратили гвинтокрил Ка-27 і дорогі системи ППО. Техніка згоріла вщент.
Так воїнам вдалося влучити й знищити:
- корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
- аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10";
- РЛС "Небо-У";
- РЛС "Небо-СВ" у купольній конструкції;
- РЛС П-18 "Терек".
Ба більше, бійці змогли вивести свої дрони з під удара ракетою з комплексу ворога "Панцир-С1".
Бонусний естетичний кадр – зафіксований українськими розвідниками рух ключа перелітних птахів у кримському небі,
– підкреслили в ГУР.
"Примари" знищили російське озброєння: дивіться відео
Якими були втрати ворога за останній час?
Лише за останню добу ворог втратив 1050 солдатів, а також 65 одиниць автомобільної техніки, артилерійські системи та інше. Загальні втрати Росії станом на 21 листопада складають близько 1 163 170 осіб.
Російські війська намагаються оточити українські підрозділи в Покровсько-Мирноградському котлі, але стикаються з проблемами через нестачу сил та розпорошення зусиль. Фактично зараз росіяни мають найбільші втрати за останні місяці через активізацію боїв на Донеччині.
Днями бійці підрозділу "Примари" працювали на Донеччині. Тоді воїнам ГУР вдалося уразити засоби протиповітряної оборони ворога.