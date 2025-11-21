Метко и ярко: воины ГУР поразили вертолет и системы россиян в Крыму

Бойцы ГУР снова уничтожили российский вертолет и другую вражескую технику. Взрывопожароопасные кадры после атаки защитники показали в сети.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки. Вражескую технику сожгли "Призраки" ГУР в Крыму.

Какую вражескую технику удалось уничтожить бойцам ГУР?

Мастера специального подразделения ГУР "Призраки" нанесли удар по врагу. Оккупанты во время той атаки потеряли вертолет Ка-27 и дорогие системы ПВО. Техника сгорела дотла.

Так воинам удалось попасть и уничтожить:

корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10";

РЛС "Небо-У";

РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;

РЛС П-18 "Терек".

Более того, бойцы смогли вывести свои дроны из под удара ракетой из комплекса врага "Панцирь-С1".

Бонусный эстетический кадр – зафиксированное украинскими разведчиками движение ключа перелетных птиц в крымском небе,

– подчеркнули в ГУР.

"Призраки" уничтожили российское вооружение: смотрите видео

Какими были потери врага за последнее время?