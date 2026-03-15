ЗСУ вдарили по складах БпЛА та позиціях окупантів у чотирьох областях, – Генштаб
- ЗСУ вразили склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення на окупованих територіях Запорізької області.
- 14 березня також були завдані удари по скупченню російських військ у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.
У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти військової логістики окупантів. Під ударом опинилися зокрема склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Які результати операції?
Військові зафіксували ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осіпенко, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська.
Крім того, днем раніше, 14 березня, бійці завдали уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп'янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на тимчасово окупованій території Херсонської області.
Наразі інформація про масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюється.
Довідка. З початку повномасштабного вторгнення станом на 15 березня 2026 рік Росія втратила близько 1 279 170 (+740) осіб, 179 270 (+1 984) БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 11 781 (+4) танків.
Уночі 14 березня українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Криму. Під час операції вони вгатили по російських пускових установках "Іскандерів": одну з них вдалося знищити поблизу села Вишневе.
10 березня завод "Кремній Ел" у російському Брянську зазнав серйозних пошкоджень після удару ракетами Storm Shadow. За даними Міноборони, цей завод виробляв дискретну напівпровідникову техніку та інтегральні мікросхеми для сучасного озброєння, зокрема для ракет "Іскандер".
Зазначається, що однією з причин успішного удару могли бути складні маршрути польоту Storm Shadow і перекидання більшої кількості систем ППО до Москви.