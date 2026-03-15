ЗСУ вдарили по складах БпЛА та позиціях окупантів у чотирьох областях, – Генштаб

У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти військової логістики окупантів. Під ударом опинилися зокрема склади зберігання БпЛА та матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Які результати операції?

Військові зафіксували ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу населеного пункту Осіпенко, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська.

Крім того, днем раніше, 14 березня, бійці завдали уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп'янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині, а також у районі Петрівки на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Наразі інформація про масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюється.

Довідка. З початку повномасштабного вторгнення станом на 15 березня 2026 рік Росія втратила близько 1 279 170 (+740) осіб, 179 270 (+1 984) БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 11 781 (+4) танків.

