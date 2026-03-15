ВСУ ударили по складам БпЛА и позициям оккупантов в четырех областях, – Генштаб
- ВСУ поразили склады хранения БпЛА и материально-технического обеспечения на оккупированных территориях Запорожской области.
- 14 марта также были нанесены удары по скоплению российских войск в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты военной логистики оккупантов. Под ударом оказались в частности склады хранения БпЛА и материально-технического обеспечения.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие результаты операции?
Военные зафиксировали поражение склада материально-технического обеспечения вблизи населенного пункта Осипенко, что на временно оккупированной территории Запорожской области, а также склада хранения БпЛА в районе Приморска.
Кроме того, днем ранее, 14 марта, бойцы нанесли поражения по районам сосредоточения живой силы оккупантов неподалеку Купянска Харьковской области, Шахматного, Удачного и Покровска в Донецкой области, а также в районе Петровки на временно оккупированной территории Херсонской области.
Сейчас информация о масштабах нанесенного ущерба и потери врага уточняется.
Справка. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 марта 2026 года Россия потеряла около 1 279 170 (+740) человек, 179 270 (+1 984) БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 11 781 (+4) танков.
Ночью 14 марта украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Крыму. Во время операции они ударили по российским пусковым установкам "Искандеров": одну из них удалось уничтожить вблизи села Вишневое.
10 марта завод "Кремний Эл" в российском Брянске получил серьезные повреждения после удара ракетами Storm Shadow. По данным Минобороны, этот завод производил дискретную полупроводниковую технику и интегральные микросхемы для современного вооружения, в частности для ракет "Искандер".
Отмечается, что одной из причин успешного удара могли быть сложные маршруты полета Storm Shadow и переброска большего количества систем ПВО в Москву.