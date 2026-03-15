ВСУ ударили по складам БпЛА и позициям оккупантов в четырех областях, – Генштаб

В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили объекты военной логистики оккупантов. Под ударом оказались в частности склады хранения БпЛА и материально-технического обеспечения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие результаты операции?

Военные зафиксировали поражение склада материально-технического обеспечения вблизи населенного пункта Осипенко, что на временно оккупированной территории Запорожской области, а также склада хранения БпЛА в районе Приморска.

Кроме того, днем ранее, 14 марта, бойцы нанесли поражения по районам сосредоточения живой силы оккупантов неподалеку Купянска Харьковской области, Шахматного, Удачного и Покровска в Донецкой области, а также в районе Петровки на временно оккупированной территории Херсонской области.

Сейчас информация о масштабах нанесенного ущерба и потери врага уточняется.

Справка. С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 марта 2026 года Россия потеряла около 1 279 170 (+740) человек, 179 270 (+1 984) БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 11 781 (+4) танков.

