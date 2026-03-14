Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что для России это решение не выглядит усилением. Наоборот, оно может свидетельствовать о слабости одного из ключевых элементов ее военной машины.

Наземный пуск Х-101 разоблачает кризис стратегической авиации России

После сообщений о возможном запуске Х-101 с наземных установок встал вопрос, получит ли Россия дополнительное преимущество. Криволап объяснил, что само намерение перейти к такой схеме говорит прежде всего не об усилении, а о проблемах с носителями этих ракет. По его мнению, это прямое следствие ударов по российской стратегической авиации.

Здесь есть для россиян серьезный подводный камень, потому что это показывает неспособность стратегической авиации России доносить до нас эти ракеты Х-101,

– пояснил он.

Эксперт связал это с эффектом операции "Паутина" и заметил, что Россия уже имеет ограниченный ресурс самолетов для таких пусков. По его словам, часть бортов приходится перебрасывать с дальних аэродромов, но общая картина для Кремля все равно неутешительная.

Вниманию! В ночь на 14 марта Россия применила 498 средств воздушного нападения, а основным направлением удара была Киевщина. Воздушные силы сообщили, что ПВО обезвредила 460 целей, но зафиксировали попадание 6 ракет и 28 ударных БпЛА на 11 локациях.

Особенно это видно на состоянии Ту-160, которых в пригодном к полетам состоянии осталось совсем мало.

Россиянам сейчас фактически нечем летать. Эти два Ту-160 – это из 17 машин, которые у них были. Две они более-менее отремонтировали, а все остальное стоит и не летает,

– подчеркнул он.

Именно поэтому Россия и начала искать наземный вариант запуска для Х-101. Это решение продиктовано не новыми возможностями, а нехваткой исправных самолетов, из которых ранее запускали такие ракеты.

Наземный пуск не дает России нового преимущества

Отдельно Криволап обратил внимание, что сам по себе переход на наземный запуск Х-101 не делает эту ракету более опасной. Для крылатых ракет воздушный старт выгоднее, потому что они сразу получают высоту и скорость. Уже ближе к цели такая ракета может снижаться, сохраняя запас кинетической энергии.

Для крылатых ракет воздушный запуск – это лучшая ситуация. Она набирает скорость, имеет высоту, а потом, когда приближается к цели, прижимается к земле, но с большой кинетической энергией,

– объяснил Криволап.

В случае наземного старта эту энергию приходится набирать отдельно, в частности благодаря ускорителям. В то же время больших запасов Х-101 в России, по оценке эксперта, тоже нет. На это указывают обломки почти новых ракет, которые Украина уже фиксировала после ударов.

То, что они пытаются запускать с земли, это исключительно потому, что не могут запустить с воздуха. Самолетов не хватает, поэтому пытаются сделать наземный пуск,

– подчеркнул он.

При этом принципиально новой угрозы для Украины авиаэксперт в таком решении не видит.

К слову: Во время массированной атаки 14 марта украинская ПВО обезвредила 100% крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а значительную часть дронов перехватили дронами-перехватчиками и зенитными беспилотниками. В Воздушных силах отметили работу пилотов F-16 и зенитчиков 96-й киевской зенитной ракетной бригады.

Он напомнил, что крылатые ракеты наземного базирования уже давно являются частью российского арсенала, в частности речь идет об Искандер-К, и украинская ПВО также их сбивает. Именно поэтому эта история, по его оценке, больше говорит о слабости России, чем о ее новых возможностях.

