ЗСУ вгатили по центру FPV Росії, знищили станцію РЕБ і "Солнцепьок": які втрати в окупантів

Сили оборони завдали удару по навчальному центру FPV-дронів противника, зосередженню особового складу та станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Станом на зараз уточнюють дані стосовно завданих збитків та втрат російської армії.

Яких втрат завдали ворогу?

Згідно з оприлюдненою інформацією, у районі населеного пункту Комиш-Зоря Запорізької області нашим силам далося атакувати навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російської армії.

Водночас на тимчасово окупованій території цього регіону біля Хліборобного уразили зосередження живої сили ворога. Також раніше вдарили по особовому складу в районі Теребрено Бєлгородської області Росії.

Крім вищезгаданого, за даними Генштабу, у районі населеного пункту Баранівка на тимчасово окупованій території Донецької області українські бійці атакували станцію радіоелектронної боротьби противника.

Також у Генштабі ЗСУ нарешті офіційно підтвердили знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, яку вдалося уразити напередодні на території Бєлгородської області Росії.

Зазначимо, що ТОС-1А "Солнцепьок" є важкою вогнеметною системою, яка стріляє термобаричними боєприпасами, завдаючи масштабних руйнувань. Її застосовують для ураження техніки та знищення будівель.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора,

– ідеться у повідомленні.

Що раніше атакували ЗСУ?