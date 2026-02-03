Укр Рус
Новости Украины ЗСУ уразили навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ противника
3 февраля, 12:52
ВСУ поразили учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ противника

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Силы обороны Украины нанесли удары по учебному центру FPV-дронов, сосредоточению живой силы и станции РЭБ врага.
  • Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" на территории Белгородской области России.

Силы обороны нанесли удар по учебному центру FPV-дронов противника, сосредоточению личного состава и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По состоянию на сейчас уточняют данные о нанесенном ущербе и потерях российской армии.

Какие потери нанесли врагу?

Согласно обнародованной информации, в районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области нашим силам удалось атаковать учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии.

В то же время на временно оккупированной территории этого региона у Хлеборобного поразили сосредоточение живой силы врага. Также ранее ударили по личному составу в районе Теребрено Белгородской области России.

Кроме вышеупомянутого, по данным Генштаба, в районе населенного пункта Барановка на временно оккупированной территории Донецкой области украинские бойцы атаковали станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Также в Генштабе ВСУ наконец официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить накануне на территории Белгородской области России.

Отметим, что ТОС-1А "Солнцепек" является тяжелой огнеметной системой, которая стреляет термобарическими боеприпасами, нанося масштабные разрушения. Ее применяют для поражения техники и уничтожения зданий.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора, 
– говорится в сообщении.

Что ранее атаковали ВСУ?

  • Напомним, в прошлый раз наши бойцы нанесли удары по двум пунктам управления россиян в районе Кураховки, что в Донецкой области и пункты управления БпЛА в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

  • До этого на оккупированных территориях Запорожья возле Розовки под ударом оказалась ремонтная база. Тогда же украинские защитники ударили и по пункту управления БпЛА возле Мирнограда Донецкой области.

  • Еще раньше Силы обороны уничтожили ЗРК "Оса" вблизи Семеновки на оккупированной территории Запорожской области. Украинские военные также поразили несколько важных логистических объектов российских оккупантов.