ВСУ поразили учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ противника
- Силы обороны Украины нанесли удары по учебному центру FPV-дронов, сосредоточению живой силы и станции РЭБ врага.
- Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" на территории Белгородской области России.
Силы обороны нанесли удар по учебному центру FPV-дронов противника, сосредоточению личного состава и станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. По состоянию на сейчас уточняют данные о нанесенном ущербе и потерях российской армии.
Какие потери нанесли врагу?
Согласно обнародованной информации, в районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области нашим силам удалось атаковать учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии.
В то же время на временно оккупированной территории этого региона у Хлеборобного поразили сосредоточение живой силы врага. Также ранее ударили по личному составу в районе Теребрено Белгородской области России.
Кроме вышеупомянутого, по данным Генштаба, в районе населенного пункта Барановка на временно оккупированной территории Донецкой области украинские бойцы атаковали станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Также в Генштабе ВСУ наконец официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить накануне на территории Белгородской области России.
Отметим, что ТОС-1А "Солнцепек" является тяжелой огнеметной системой, которая стреляет термобарическими боеприпасами, нанося масштабные разрушения. Ее применяют для поражения техники и уничтожения зданий.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора,
– говорится в сообщении.
Что ранее атаковали ВСУ?
Напомним, в прошлый раз наши бойцы нанесли удары по двум пунктам управления россиян в районе Кураховки, что в Донецкой области и пункты управления БпЛА в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.
До этого на оккупированных территориях Запорожья возле Розовки под ударом оказалась ремонтная база. Тогда же украинские защитники ударили и по пункту управления БпЛА возле Мирнограда Донецкой области.
Еще раньше Силы обороны уничтожили ЗРК "Оса" вблизи Семеновки на оккупированной территории Запорожской области. Украинские военные также поразили несколько важных логистических объектов российских оккупантов.