Перший етап деблокування українських портів, – Братчук про звільнення Зміїного

Блокада українських портів загрожує глобальною продовольчою кризою. Тож для України надзвичайно важливо якомога швидше відновити експорт зерна.

Вагомим зрушенням стало те, що російські окупанти втекли з острова Зміїний. Про це 24 каналу сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Звільнення острова Зміїний можна розглядати як перший етап деблокування українських портів. Попереду непростий шлях. Мовиться, зокрема, про гуманітарні зернові коридори. Але з огляду на те, що ми маємо справу з терористичною організацією, яка має назву Росія, для світової спільноти ще багато роботи", – сказав він.

Братчук зауважив, що українські військові дають гідну відсіч ворогові. І це не може не тішити.

"Перша армія миру" (ЗСУ) лупцює "другу армію світу",

– говорить Братчук.

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