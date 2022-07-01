Первый этап деблокирования украинских портов, – Братчук об освобождении Змеиного

Блокада украинских портов грозит глобальным продовольственным кризисом. Поэтому для Украины очень важно как можно скорее возобновить экспорт зерна.

Весомым сдвигом стало то, что российские оккупанты сбежали с острова Змеиный. Об этом 24 каналу сказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Важно знать Это только начало: какая "третья сила" могла добавить россиянам огоньку на Змеином

"Освобождение острова Змеиный можно рассматривать как первый этап деблокирования украинских портов. Впереди непростой путь. Речь идет, в частности, о гуманитарных зерновых коридорах. Но учитывая, что мы имеем дело с террористической организацией, которая называется Россия, для мирового сообщества еще много работы", – сказал он.

Братчук отметил, что украинские военные дают достойный отпор врагу. И это не может не радовать.

"Первая армия мира" (ВСУ) избивает "вторую армию мира",

– говорит Братчук.

Россия заблокировала украинские порты: что нужно знать

К теме – Орки действительно бежали из Змеиного и уничтожали собственное оружие, – Братчук: смотрите видео