У білоруській опозиції назвали теми для візиту Путіна в Мінськ

Владімір Путін летить до Мінська, щоб провести особисту зустріч з Александром Лукашенко. Пресслужба президента Білорусі, завила, що візит очільника Кремля пов'язаний із засіданням Вищої держради так званої Союзної держави.

Про це 24 каналу розповів заступник голови "Об’єднаного опозиційного комітету Білорусі" Павло Латушко. Він вважає, що насправді зустріч Путіна та Лукашенко буде проходити в контексті війни, що розв’язала Росія проти України.

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Лукашенко – єдиний союзник Путіна у війні

За його словами, Лукашенко і Путін раніше регулярно зустрічались у грудні, щоб взяти участь у засіданні Вищої держради. Останнім часом вони відбувались у Москві за участю також керівників урядів, парламентів.

З точки зору загального підходу нічого не змінюється, але звичайно найближча зустріч буде присвячена військовому конфлікту в Україні. Лукашенко, як відомо, є єдиним чинним союзником Путіна в цій війні,

– підкреслив він.

Латушко наголосив, що реальною темою переговорів стануть питання військово-політичні та військової участі режиму Лукашенко, умовно кажучи, у другій фазі війни проти України.

"На сьогодні Лукашенко не має жодних можливостей ні петляти, ні викручуватись, його шанси дорівнюють нулю", – вважає співрозмовник.

Чотири фази війни

На думку опозиціонера, якщо припустити, що у Лукашенко ще існує можливість спробувати домовиться з Путіним, це означає надавати їм обом додатковий час краще підготуватись до четвертої фази війни, яка зараз відбувається на території Білорусі:

перша фаза – пропагандистська обробка;

друга – початок мобілізації разом з нарощенням сил в Білорусі;

третя, яка відбувається зараз, – активні навчання, черговий приліт винищувачів МіГ та створення загрози сили;

четверта – це агресія, до якої триває активна підготовка.

"Цей візит Путіна у Мінськ – спроба створити загрози застосування сили з території Білорусі до України на північному напрямку. Його мета – змусити керівництво України сісти за стіл переговорів і відмовитись від частини своєї території", – вважає Латушко.

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Підготовка почалась

Він згадав, що напередодні апостольський нунцій в Білорусі заявив, що Ватикан готовий посприяти переговорам щодо врегулювання ситуації з війною.

Можна припустити, що в майбутньому ця заява може дати можливість Путіну та Лукашенко сказати, що вони були за мир. Проте українське керівництво його не схотіло, забуваючи про те, хто почав війну і хто забрав територію України,

– зазначив він.

Опозиціонер розповів, що за його інформацією, у Білорусі почали знову викликати директорів підприємств для додаткової звірки усіх потенційно мобілізованих. Також фактично всі спецслужби Білорусі зараз перевіряють списки й створюють два ешелони умовної мобілізації (Лукашенко не називає її так).

"Майже готова військова техніка на території Білорусі. В країні також залишились великі військові запаси на складах з радянських часів. Все це знаходиться у розпорядженні Лукашенко, а де-факто – Путіна", – повідомив він.

На його думку, питання додаткового військового призову – одного – двох тижнів.

За інформацією наших джерел, четверта фаза має початись скоріше за все наприкінці лютого – початку березня,

– зауважив Павло Латушко.

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