"Чекаємо на хороші новини": Залужний та Буданов зустрілися з партнерами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з американськими та британськими партнерами. Вони провели переговори.

Також на зустрічі був очільник ГУР МО Кирило Буданов та інші військові командувачі. Залужний розповів, що детально ознайомив союзників з оперативною обстановкою по всьому фронту.

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На переговорах заслухали командирів та обговорили проблеми, які склалися в угрупованнях військ.

Представив наше бачення розвитку подій на передовій. Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини,

– наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний провів переговори з партнерами: дивіться відео

На переговорах із союзниками мовилося про посилення протиповітряної оборони України та про додатковий транспорт для евакуації поранених. Говорили також про пошук шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

"Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі. Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором", – зауважив Валерій Залужний.

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