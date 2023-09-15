"Ждем хороших новостей": Залужный и Буданов встретились с партнерами
Источник:Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с американскими и британскими партнерами. Они провели переговоры.
Также на встрече был глава ГУР МО Кирилл Буданов и другие военные командующие. Залужный рассказал, что подробно ознакомил союзников с оперативной обстановкой по всему фронту.
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На переговорах заслушали командиров и обсудили проблемы, которые возникли в группировках войск.
Представил наше видение развития событий на передовой. Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей,
– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.
Залужный провел переговоры с партнерами: смотрите видео
На переговорах с союзниками говорилось об усилении противовоздушной обороны Украины и дополнительном транспорте для эвакуации раненых. Говорили также о поиске путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.
"Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море. Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором", – отметил Валерий Залужный.
Военная помощь для ВСУ от партнеров: последние новости
- Депутаты Бундестага призвали канцлера Германии Олафа Шольца не сомневаться и передать ВСУ ракеты Taurus. Парламентарии написали ему письмо. Политики уверены, что это оружие существенно поможет Украине бороться с российской агрессией. Также депутаты подчеркнули, что следует доверять украинскому государству. Мол, нет оснований сомневаться в том, что Киев сдержит обещание не использовать немецкое оружие на территории России.
- Украинские пилоты получили разрешение на испытательные полеты на шведских истребителях Gripen. Украинские защитники успешно прошли ознакомительную подготовку. От успеха наших пилотов зависят условия передачи этих самолетов Украине.
- Пентагон создает новую команду, чтобы мониторить военную помощь США для Украины. Все больше республиканцев призывают усилить контроль использования денег. Представители этой группы будут контролировать использование помощи на местах и находиться в Киеве. Недавно администрация Джо Байдена запросила у Конгресса 24 миллиарда долларов. Эти средства хотят направить на дополнительную помощь Украине.