Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура вже подала апеляцію й вимагає ухвалити новий вирок
Джерело:Офісу генпрокурора
На Закарпатті суд ухвалив рішення щодо зґвалтування неповнолітньої. Через нього люди обурились. Саме так про інцидент дізнався Офіс генпрокурора, Уповноважений Ради з прав людини та інші відомства.
В Офісі генерального прокурора заявили, що вже оскаржили вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Раніше там готували оскарження вироку суду.
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Що відомо про оскарження вироку суду
Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції,
– заявили в Офісі генпрокурора.
Раніше там запевняли, що вже готуються оскаржувати рішення суду над ґвалтівниками неповнолітньої дівчинки на Закарпатті.
Адже громадськість та Офіс генпрокурора не влаштовує покарання для трьох неповнолітніх ґвалтівників. Тоді у прокуратурі пояснювали, що вирок ще не набрав законної сили. Тому рішення суду Закарпатської області від 16 березня 2023 року будуть оскаржувати.
Важливо Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: все про вирок, який сколихнув Україну
Батько дівчини, яку зґвалтували, заявляв журналістам, що готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду. Для цього відомий юрист та захисник України Масі Наєм збирає групу найкращих адвокатів.
Коротко про інцидент на Закарпатті
- 16 березня 2023 року Воловецький районний суд призначив трьом ґвалтівникам неповнолітньої дівчини покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним терміном 2 роки.
- Рішення ухвалювала суддя Оксана Софілканич. Після розголосу вона пішла на лікарняний.
- Варто зауважити, що інцидент трапився у серпні 2021 року у селі Верхні Ворота Мукачівського району Закарпатської області. Тоді троє хлопців запросили до себе 14-річну дівчину. Вона погодилась, адже знала їх. Потім вони разом спустили у підвал, де один зі зловмисників вдарив дівчину в живіт, а інший нахилив її голову та затиснув поміж ніг, щоб вона не опиралася. Далі троє хлопців знімали групове зґвалтування на відео. Дівчина про інцидент не розповіла нікому. Проте кривдники поширили відео між учнями місцевої школи.
- Нещодавно сама потерпіла розповіла, що вони три місяці сиділи в СІЗО. Потім прийшли й були спочатку з браслетами, а потім, коли почалася війна, браслети зняли. Вони ходили по вулиці, до магазину. Дівчина пригадала: "Я йшла вулицею і вони почали за мною усіляко кричати, матюками".