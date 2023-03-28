Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура вже подала апеляцію й вимагає ухвалити новий вирок

На Закарпатті суд ухвалив рішення щодо зґвалтування неповнолітньої. Через нього люди обурились. Саме так про інцидент дізнався Офіс генпрокурора, Уповноважений Ради з прав людини та інші відомства.

В Офісі генерального прокурора заявили, що вже оскаржили вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Раніше там готували оскарження вироку суду.

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Що відомо про оскарження вироку суду

Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Раніше там запевняли, що вже готуються оскаржувати рішення суду над ґвалтівниками неповнолітньої дівчинки на Закарпатті.

Адже громадськість та Офіс генпрокурора не влаштовує покарання для трьох неповнолітніх ґвалтівників. Тоді у прокуратурі пояснювали, що вирок ще не набрав законної сили. Тому рішення суду Закарпатської області від 16 березня 2023 року будуть оскаржувати.

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Батько дівчини, яку зґвалтували, заявляв журналістам, що готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду. Для цього відомий юрист та захисник України Масі Наєм збирає групу найкращих адвокатів.

Коротко про інцидент на Закарпатті