Кремль провалив план асиміляції херсонців, – New York Time

Окупанти мали намір перетворити Херсон на російське місто, зокрема ворог забороняв національні пісні, а розмова українською мовою могла призвести до арешту. Однак ці надії були марними.

Видання The New York Times поспілкувалося з херсонцями про те, як ворог намагався знищити їхню національну ідентичність.

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Як херсонці чинили опір окупантам

Донька Ірини Дягілєвої навчалася у школі, де за програмою передбачалося заучування російського гімну. Але вчителі його ігнорували, натомість тихо вітаючи учнів зранку так: "Слава Україні!".

А від Ольги Малярчук, співробітниці таксопарку, окупанти вимагали розраховуватися в рублях. Але вона продовжувала платити в гривні.

"Це просто не спрацювало", – сказала Малярчук про російську пропаганду, яку транслювали по телевізору.

Сергій Блошко, будівельник, жив у друзів протягом дев'яти місяців окупації, побоюючись арешту за те, що приєднався до антиокупаційних протестів у березні, невдовзі після входження до міста російської армії. Солдати прийшли до нього додому. За його словами, не знайшовши його, вони забрали телевізор і холодильник. Але росіяни знайшли деяких його друзів, які були затримані і зникли, сказав він.

Вони репресували проукраїнське населення. Те, що сталося тут, було етнічною чисткою,

– додав Блошко.

Як Херсонці святкують звільнення від окупації

Ще до того, як ЗСУ офіційно зайшли у місто, херсонці вже чекали на своїх захисників у місті. Вони самотужки вивісили прапори України у центрі міста.

Згодом, коли українські воїни зайшли у місто, херсонці скандували "ЗСУ" та "Дякую". Того дня, 11 листопада, місто гуляло на повну. Хоч поки що і без світла та тепла, але люди були дуже щасливі.

Святкували деокупацію міста і в Києві та Одесі. У столиці люди зібралися на Майдані Незалежності. Вони принесли синьо-жовті прапори, та шампанське.

Видання наголосило, що у Херсоні протягом вихідних не було помічено жодного мешканця, який би прихильно ставився до російських асиміляційних зусиль. Ба більше, через 3 дні після втечі російської армії кілька сотень херсонців все ще святкували на центральній площі.

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