Видання The New York Times поспілкувалося з херсонцями про те, як ворог намагався знищити їхню національну ідентичність.

Важливо Росіяни зрозуміли, що Україна відкрила двері до Криму, – Давидюк про звільнення Херсона

Як херсонці чинили опір окупантам

Донька Ірини Дягілєвої навчалася у школі, де за програмою передбачалося заучування російського гімну. Але вчителі його ігнорували, натомість тихо вітаючи учнів зранку так: "Слава Україні!".

А від Ольги Малярчук, співробітниці таксопарку, окупанти вимагали розраховуватися в рублях. Але вона продовжувала платити в гривні.

"Це просто не спрацювало", – сказала Малярчук про російську пропаганду, яку транслювали по телевізору.

Сергій Блошко, будівельник, жив у друзів протягом дев'яти місяців окупації, побоюючись арешту за те, що приєднався до антиокупаційних протестів у березні, невдовзі після входження до міста російської армії. Солдати прийшли до нього додому. За його словами, не знайшовши його, вони забрали телевізор і холодильник. Але росіяни знайшли деяких його друзів, які були затримані і зникли, сказав він.

Вони репресували проукраїнське населення. Те, що сталося тут, було етнічною чисткою,
– додав Блошко.

Як Херсонці святкують звільнення від окупації

Варте уваги – Як херсонці зустрічали ЗСУ: дивіться відео