Кремль провалил план ассимиляции херсонцев - New York Time

Оккупанты намеревались превратить Херсон в российский город, в частности враг запрещал национальные песни, а разговор на украинском языке мог привести к аресту. Однако эти надежды были напрасны.

Издание The New York Times пообщалось с херсонцами о том, как враг пытался уничтожить их национальную идентичность.

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Как херсонцы сопротивлялись оккупантам

Дочь Ирины Дягилевой училась в школе, где по программе предполагалось заучивание русского гимна. Но учителя его игнорировали, но тихо приветствуя учеников утром так: "Слава Украине!".

А от Ольги Малярчук , сотрудницы таксопарка, кафиры требовали рассчитываться в рублях. Но она продолжала платить в гривне.

"Это просто не сработало", – сказала Малярчук о российской пропаганде, которую транслировали по телевизору.

Сергей Блошко , строитель, жил у друзей в течение девяти месяцев оккупации, опасаясь ареста за то, что присоединился к антиоккупационным протестам в марте, вскоре после вхождения в город российской армии. Солдаты пришли к нему домой. По его словам, не найдя его, они забрали телевизор и холодильник. Но россияне нашли некоторых его друзей, которые были задержаны и скрылись, сказал он.

Они репрессировали проукраинское население. То, что произошло здесь, было этнической чисткой,

– добавил Блошко.

Как Херсонцы празднуют освобождение от оккупации

Еще до того, как ВСУ официально зашли в город, херсонцы уже ждали своих защитников в городе. Они самостоятельно вывесили флаги Украины в центре города.

Впоследствии, когда украинские воины зашли в город, херсонцы скандировали ВСУ и Спасибо. В тот день, 11 ноября, город гулял по полной. Хотя пока и без света и тепла, люди были очень счастливы.

Праздновали деоккупацию города и в Киеве и Одессе. В столице люди собрались на Майдане Незалежности. Они принесли сине-желтые флаги и шампанское.

Издание подчеркнуло, что в Херсоне в течение выходных не было замечено ни одного жителя, который благосклонно относился бы к российским ассимиляционным усилиям. Более того, через 3 дня после побега русской армии несколько сотен херсонцев все еще праздновали на центральной площади.

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