5 млн грн премії Бальчуну заплатять з кишень українців, – "Національний спротив"

Глава правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Бальчун проводить реформи виключно на папері.

Про це заявили учасники громадського руху "Національний спротив", які провели акцію протесту біля офісу "Укрзалізниці". За словами активістів, керівництво залізниці імітує зміни, щоб мати можливість отримувати премії, які обчислюються мільйонами гривень.

"За час "правління" Бальчуна реформ в "Укрзалізниці" не відбулося. Пасажирські вагони замерзають, людей в них перевозять як худобу. Бальчун старанно реалізує фейкові реформи на папері, роздає інтерв'ю і готує красиві презентації, щоб виправдати величезні премії членам правління. Але це грабіж України і українців – премії Бальчуну сплачуються з нашої кишені", – заявив представник "Національного спротиву" Олексій Бойко.

Мітингувальники заявили, що Бальчун домагається підвищення тарифів на вантажні та пасажирські перевезення "Укрзалізниці". За рахунок цього адміністративні витрати залізниці піднімуть чи не в два рази, а бонуси для топ-менеджерів держпідприємства перевищать всі розумні межі.

"Підвищення тарифів на вантажоперевезення спричинить за собою зростання споживчих цін. Подорожчає все, тому що залізниця в Україні є ключовим видом транспорту. Впаде експорт, а це новий виток зростання курсу долара і девальвації гривні. Навесні цього року тарифи на вантажоперевезення вже підвищувалися – обсяги вантажоперевезень впали, а ціни піднялися, життя подорожчало. Долар вже не по 24, а по 28. А в "Укрзалізниці" як не вистачало вагонів, локомотивів, так і не вистачає зараз. З'явилися тільки захмарні зарплати і премії у Бальчуна і його команди. І в цей раз буде також", – підкреслив активіст.

Пікетники розсипали перед входом в будівлю сувенірні гроші, заявивши, що це "фейкова премія" для керівників "Укрзалізниці", зажадавши відставки Войцеха Бальчуна і його команди. "За фейкову роботу він може отримати тільки фейкову премію. Це те, чого він дійсно заслуговує", – заявив Бойко.

Як повідомлялося, в результаті підвищення вантажних і пасажирських тарифів зарплата Войцеха Бальчуна та інших членів правління "Укрзалізниці" істотно зросте, оскільки зростання чистого доходу від реалізації продукції є одним з основних ключових показників ефективності роботи голови правління ПАТ "Укрзалізниця". Зокрема, за кожен 1% перевищення доходу УЗ над показниками попереднього року, Войцех Бальчун, крім зарплати майже в півмільйона гривень, буде отримувати по 20% окладу як премію. У сумі доплати чолі "Укрзалізниці" в цьому році можуть досягати 5 млн грн. Членам правління додатково нарахують більше 30 млн грн.