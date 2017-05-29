7-поверховий фонтан та побиті авто: хто компенсує наслідки тестування енергетиків у Києві

Пошкоджені автомобілі, вибиті шибки офісних приміщень та житлових квартир – такі наслідки випробування теплової мережі в одному зі столичних житлових районів.

Представники компанії "Київенерго" проводили тест магістралі біля 16-поверхового будинку і подали на трубу діаметром 800 міліметрів тиск понад норму. Труба не витримала і лопнула. На вікна та припарковані автомобілі полетіли бетон, асфальт, каміння та бруд.

Розбите скло, заднє і пасажирське, і салон засипаний уламками бетону, брудом, склом, багнюкою,

– жаліється власниця розбитого авто Марина Курилюк.

Очевидці кажуть, що фонтан води, який вирвався з магістральної труби, сягав сьомого поверху. На цій висоті в одній з квартир побило шибки.

В "Київенерго" виправдовуються, що труба працює з 1979 року, і її термін експлуатації давно закінчився. Випробування ж проводили з благою ціллю. Головний інженер СВП "Київські теплові мережі" Анатолій Васильєв запевнив, що метою таких випробувань було виявлення слабких місць трубопроводу.

Після таких "випробувань", у "Київенерго" пообіцяли компенсувати завдані збитки.

Постраждалі мають звернутися за юридичною адресою вулиця Івана Франка 5, і там з нашими юристами буде вирішуватися питання компенсації,

– зазначив Васильєв.

В свою чергу мешканці 16-поверхового будинку зазначають, що труби тут рве часто. А звернення до компанії-постачальника щось зробити результату не дають.

Майже кожного року таке, мінімум разів п'ять це вже відбулося на моїй пам'яті. Тобто "Київенерго" визнає, що є така проблема, однак, мовляв, вирішити її ми не можемо,

– сказала голова правління ОСББ Ольга Гресько.

Цього разу обійшлося без жертв та травмованих. Відверто пощастило. Та зважаючи на той факт, що переважна більшість труб в столиці вже давно відпрацювала свій термін, залишається здогадуватися, де прорве наступного разу і які будуть наслідки.

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