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Або воюємо, або займаємось демократією, – Ярош розповів, як виграти війну

15:47, сьогодні 2243 Читать новость на русском
Дмитро Ярош
Дмитро Ярош / 24 Канал

Україна могла виграти війну на Донбасі ще в 2014 році. Але для цього треба було вводити воєнний стан.

Про це заявив нардеп Дмитро Ярош в інтерв'ю журналу "Країна", пише gazeta.ua.

"Ще в 2014 році треба було ввести воєнний стан, заборонити будь-яку демократію, будь-які вибори. Ввести військово-польові суди і розстріли. І ми давним-давно виграли б цю війну. У тому числі розстріли й на передовій, – наголосив Ярош.

Він пояснив, що тоді тисячі солдат відмовлялися виконувати накази, бо банально не було достатньої дисципліни, адже саме це «мінімізує втрати».

Повірте, маленька кров рятує від великої, як Іловайська, Дебальцівська трагедії. Має бути так: або ми воюємо, або торгуємо і займаємось демократією. Дефініції треба чітко визначати для себе і суспільства", – пояснив нардеп.

Читайте також: Експерт назвав єдиний шлях, що завершить конфлікт на Донбасі

Теги: Україна Дмитро Ярош Війна на Донбасі Воєнний стан
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