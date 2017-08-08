Adidas масово закриває магазини у Росії

Один із найбільших виробників спортивного одягу у світі Adidas продовжує закривати магазини у Росії. Так, у 2017 році німецька компанія планує закрити щонайменше 160 магазинів.

Таку заяву зробили виконавчий директор Adidas Каспер Рорштед і фінансовий директор компанії Харм Ольмаєр під час телеконференції з інвесторами за підсумками першого півріччя 2017 року, передає РБК.

"Ми очікуємо, що російський ринок продовжить скорочуватися після чотирьох років санкцій і залежності від ціни на нафту", – наголосив Рорштед.

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Крім того, він підкреслив, що вже закрито понад 100 магазинів і у планах закриття ще 50 точок до кінця року.

Ольмаєр своєю чергою зауважив, що за рік доведеться закрити до 160 магазинів, оскільки Росія залишається єдиним регіоном, де в Adidas знижується виручка.

"На Росію припадає 3% від загальних продажів компанії", – додав Рорштед.

Ресурс підкреслює, що німецька компанія закриває магазини у Росії вже третій рік поспіль.

Вперше менеджмент Adidas вирішив істотно скоротити план відкриття нових магазинів в 2014 році "через зростання ризиків зміни споживчих настроїв і витрат в регіоні". Крім того, у 2015 році компанія закрила близько 200 магазинів, відкривши 100 нових торгових точок, і ще 80 магазинів було закрито в 2016 році.

До слова, у травні 2017 року в Росії працювали 840 роздрібних точок Adidas.