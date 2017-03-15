Активісти Штабу блокади підпалили шини біля Львівської ОДА

Уночі 15 березня невелика кількість представників Штабу блокади та громадської приймальні народного депутата Володимира Парасюка запалили кілька шин біля Львівської ОДА.

Протестувальники вимагають звільнення учасників блокади, яких затримали після сутички біля Слов’янська між силовиками і групою блокувальників на чолі з Парасюком.

Громадська приймальня Володимира Парасюка розповсюдила прес-реліз перед початком акції, в якому "слов’янський конфлікт" названо "спланованою провокацією силових структур Донецької області".

Відтак, вимагаємо негайно звільнити наших побратимів і закликаємо усіх патріотів та ветеранів АТО вирушати на редути блокади, аби допомогти хлопцям,

– сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, ввечері 14 березня стало відомо, що між правоохоронцями та активістами, які підтримують блокаду торгівлі з окупантами, стався конфлікт поблизу Слов’янська. У поліції кажуть, що озброєні люди на чолі з нардепом Володимиром Парасюком на блокпості відмовились пройти перевірку.



Натомість у Парасюка кажуть, що поліція побила добровольців, які їхали на Донбас підтримувати блокувальників і застосувала проти них сльозогінний газ.