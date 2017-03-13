Активісти замуровують вхід до "Сбербанку" в Києві

Члени партії "Національний корпус" (колишній "Азов") на вулиці Володимирській в Києві продовжують замуровувати вхід до російського "Сбербанку".

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Активісти замуровують вхід до "Сбербанку" приблизно з другої години дня. Люди, що знаходилися чи досі знаходяться всередині, мають можливість вийти з іншої сторони будівлі.

Члени партії "Національний корпус" пообіцяли, що розходитися не будуть, слідкуватимуть, щоб мур не розібрали. Вони наголосили, що залишаться, поки не висохне розчин.

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Нагадаємо, раніше активісти залили монтажною піною російські банкомати в Україні.