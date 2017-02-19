Активісти збираються провести на Майдані всю ніч

Хоча сутички між учасниками акції проти торгівлі з окупантом та поліцією вщухли, мітингарі, однак, не збираються полишати своїх позиції.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу з місця подій.

Нардепи закликали приносити людей канапки та гарячі напої, аби зігрітися та зігріти активістів. Вочевидь, деяка група людей не збирається розходиться і вночі, а Семенченко анонсував нову зустріч на 19:00 20 лютого.

А нардепи Семен Семенченко та Єгор Соболєв, натомість, намагаються з'ясувати, в якому напрямку повезли затриманих під час сутичок активістів.

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Нагадаємо, що під стінами Адміністрації Президента активісти, серед яких учасники блокади торгівлі з окупантами, влаштували акції протесту. 24 Канал веде пряму трансляцію з місця подій.



У результаті сутичок у центрі Києва 19 лютого поранення зазнав поліцейський.



Наразі ж ситуація стабілізувалася, зіткнень між учасниками акції і поліцією в цей час немає.