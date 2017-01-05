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Аналітик розповів наскільки зростуть ціни в новому році

20:00, сьогодні 1432 Читать новость на русском
Простежується позитивна тенденція
Простежується позитивна тенденція / 24 Канал

У 2017 році ціни на продукти харчування в 2017 подорожчають, однак не так суттєво як у минулому році.

Про це заявив генеральний директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Він наголосив, що і у 2016 році зростання цін на продовольство було "терпиме". А у 2017 року зростання цін на продукти харчування буде ще меншим.

"У 2017 році підвищення цін на харчування буде ще менш значним. Але це при помірному сценарії, тобто при зростанні курсу до 30 гривень за долар. Якщо курс підскочить до 33-35 гривень, то, повірте, 12% продуктової інфляції і близько не буде. Вона буде значно вищою", – пояснив Дорошенко.

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Теги: Україна
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