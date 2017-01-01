Аналітики озвучили ймовірний курс гривні у 2017-му році

Українська економіка має серйозний потенціал для росту у наступному році, однак у 2017 році їй важко буде обійтись без зовнішніх інвестицій.

У прогнозі на наступний рік експерти Українського інституту майбутнього позитивно оцінили динаміку економіки України станом на останній квартал 2017 року.

Водночас аналітики відзначили – економічне зростання у наступному році буде недостатнім і Україна потребуватиме фінансової допомоги міжнародних організацій або значного залучення інвестицій.

Ключові показники на наступний рік згідно реалістичного прогнозу: підвищення цін на сировину на міжнародних ринках, зростання експорту (+8%), середньорічний курс близько 27,6 UAH/USD, інфляція на рівні 8,5%, зростання частки інвестицій у ВВП до 16%,

– спрогнозували в Інституті.

Експерти відзначають, що українська економіка зберігає значний потенціал для росту за умови проведення внутрішніх реформ.

Нагадаємо, на початок року відношення гривні до долара прогнозують на рівні 27,5-28,3 грн на готівковому ринку.