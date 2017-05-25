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Аваков поділився подробицями підготовки та проведення операції затримання корупціонерів

20:21, сьогодні 90 Читать новость на русском
Арсен Аваков
Арсен Аваков / unian

На думку Арсена Авакова, ця операція може слугувати певним дзеркалом Україні, в якій ще не всі інституції остаточно реформувалися та змінилися.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу

"Ми готували її десь близько року. Це колосальна робота прокуратури. Також, були залучені сили Нацполіції. з 26 чоловік одного не затримали, бо він – інвалід. Також, ми слідкуємо наразі за судами, які виносять запобіжні заходи. І ось тут ми зіштовхуємось з дискурсом", – прокоментував Аваков.

Аваков також відмовився коментувати,с кількох конкретно людей не вдалось затримати з тих чи інших причин.

І це тільки дестабілізує нашу правоохоронну систему. Цю ситуацію можна розглянути як дзеркало загальної ситуації в Україні. От вчора ми проводили понад 500 обшуків. Робили все оперативно, щоб ніхто не втік. Проте, були й такі: пропонували гроші, втікали, домовлялися. В операції брало участь понад 200 людей. Очевидно, що хтось проговорювався. Одного затримали в аеропорту Бориспіль. Але й не всіх вдалось затримати з тих, кого планували,
– розповів він.

Теги: Україна Арсен Аваков Соня Кошкіна Корупція Масові затримання екс-посадовців в Україні Кримінал
Джерело: 24 Канал
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