Аваков поділився подробицями підготовки та проведення операції затримання корупціонерів

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На думку Арсена Авакова, ця операція може слугувати певним дзеркалом Україні, в якій ще не всі інституції остаточно реформувалися та змінилися.
Про це він розповів в ефірі 24 каналу
"Ми готували її десь близько року. Це колосальна робота прокуратури. Також, були залучені сили Нацполіції. з 26 чоловік одного не затримали, бо він – інвалід. Також, ми слідкуємо наразі за судами, які виносять запобіжні заходи. І ось тут ми зіштовхуємось з дискурсом", – прокоментував Аваков.
Аваков також відмовився коментувати,с кількох конкретно людей не вдалось затримати з тих чи інших причин.
І це тільки дестабілізує нашу правоохоронну систему. Цю ситуацію можна розглянути як дзеркало загальної ситуації в Україні. От вчора ми проводили понад 500 обшуків. Робили все оперативно, щоб ніхто не втік. Проте, були й такі: пропонували гроші, втікали, домовлялися. В операції брало участь понад 200 людей. Очевидно, що хтось проговорювався. Одного затримали в аеропорту Бориспіль. Але й не всіх вдалось затримати з тих, кого планували,
– розповів він.