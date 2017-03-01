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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Аварійні мости в Україні: чи чекати падіння наступного

00:12, сьогодні 56 Читать новость на русском

Через півдоби після обвалу мосту в центрі Києва, рух на ньому відновили. Але питання його аварійності залишилося відкритим. І не тільки його. Проблема мостів – це біль усієї країни. Половина – в аварійному стані. Чи візьмуться за них після вчорашнього випадку.

Шулявський міст не раз горів. Востаннє - п'ять років тому. Після цього він вкрився тріщинами, щоб не впав його підперли і забули. Тепер у мерії шукають винних.

керівник департаменту транспортної інфраструктури КМДА Ілля Сагайдак себе винним не вважає. Киває на Київатодор. Мовляв, жодних експертиз за роки після пожежі не було. А мости за інструкціями потрібно перевіряти бодай раз на рік.

Замість того щоб слідкувати за інфраструктурою в когось інші пріоритети. І коли я кажу про розвалені дороги, це питання не тільки що у когось руки не такі, це питання корупції,
– переконує Ілля Сагайдак.

Тим часом Київавтодор теж втрутився у дискусію. Визнають, у столиці 10 мостів у поганому стані. Однак, переконують, їздити по них можна. Як і можна було по Шулявському.

Читайте також: Чи є в Києві ще аварійні мости

З мостами погано не лише у Києві. Це проблема всієї України. Із 17 тисяч – половина у аварійному стану. Це офіційна статистика.

Є ситуації, де руйнація або падіння одного моста відріже область одну від іншої. Це і західна Україна, і східна,
– зазначає міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Однак року мостів не вийшло. З 30 мільярдів гривень, які передбачили Автодору, поки що є 14 мільярдів. Цього вистачить лише на ремонт 80 об'єктів. А про мости, вочевидь, знову заговорять, коли впаде черговий.

Читайте також: Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі

Теги: Україна Держслужба автодоріг Володимир Омелян Київ Шулявський міст
Джерело: 24 Канал
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