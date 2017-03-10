Авіакатастрофа у Стамбулі: ЗМІ опублікували імена загиблих російських бізнесменів

Вертоліт, який розбився 10 березня в Стамбулі, належав приватній турецькій компанії Eczacıbaşı Group, пасажирами були високопоставлені посадові особи компанії.

На борту вертольоту перебував голова російського підрозділу компанії – громадянин Туреччини Салім Оезн. Також разом із ним були російські гості компанії – Олександр Іванків, Ігор Кочергін, Людмила Чурова і Олена Бадрага, пише РБК.

Eczacibasi Grup орендувала приватний вертоліт, щоб зустріти гостей в аеропорту і перевезти їх на фабрику компанії в сусідню провінцію.

Також станом на 17:45 стало відомо, що ніхто не вижив внаслідок авіакатастрофи. На момент аварії повідомляли про 5 загиблих та двох тяжко поранених. Серед загиблих – 5 пасажирів та 2 пілоти.

Нагадаємо, зранку 10 березня у Стамбулі приватний вертоліт врізався у телевізійну вежу. У мережі опублікували моторошні фото та відео аварії.