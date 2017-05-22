Безвіз запрацює не зі всіма територіями ЄС одразу: в МЗС дали пояснення

МЗС України розпочало переговори про скасування візового режиму з так званими заморськими територіями Франції та Нідерландів. Проте на це потрібен додатковий час.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на письмову відповідь Департаменту консульської служби МЗС.

Зазначається, що безвізовий режим між Україною та ЄС не поширюватиметься на віддалені від європейського континенту острови, що мають статус "заморських території" цих держав. Тож ці території надалі зберігають візові вимоги для українців.

Читайте також: Відкриті кордони Європи: все, що варто знати про безвіз для українців

Проте МЗС України вже ініціювало переговори щодо поширення на заморські території країн ЄС безвізового режиму з Україною.

"Запровадження безвізових поїздок на заморські території королівства Нідерланди очікується не раніше осені 2017 року", – запевнили і ДКС МЗС.

Там зазначили, що процедура є тривалою через те, що островні території – Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартен – проводять власну міграційну політику.

Щодо заморських територій Франції, то рішення про безвіз ухвалюється в Парижі. Проте це рішення теж не є автоматичним та "потребуватиме внесення змін до діючого законодавства Франції".

Зазначимо, що до числа заморських територій Франції входять Гваделупа, Майотта, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Волліс і Футуна, Французька Полінезія.

На сьогодні влада цих територій дозволяє в’їзд для громадян України за шенгенською візою, виданою консульством Франції. Проте після початку дії безвізу українці не матимуть змоги отримати таку візу в діючий біометричний паспорт.

Нагадаємо, 26 квітня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав безвіз для України. А ще раніше, 6 квітня, рішення ухвалив Європарламент.



Згодом, 11 травня, Рада Європейського союзу остаточно, без обговорення, схвалила безвізовий режим для України. А 17 травня у французькому Стразбурзі відбулась церемонія підписання Угоди про безвізовий режим України з ЄС.



В понеділок, 22 травня офіційний вісник Євросоюзу опублікував рішення про безвізовий режим для громадян України.